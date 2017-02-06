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Демонтаж козырька над входом в школу соцсети приняли за обрушение

Опубликовано , 131 просмотр
Автор текста Денис Васильев

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Фото © pp.vk.me

Пользователи социальных сетей из Прокопьевска устроили переполох и взбудоражили местные СМИ, посчитав плановый демонтаж козырька перед входом в школу «обрушением».

Накануне в группе «Прокопьевск.ру» в соцсети «ВКонтакте» была опубликована фотография якобы рухнувшего металлического козырька у здания.

По словам автора поста, это школа №4 в Прокопьевске, однако время фотосъемки «упавшей» конструкции не уточнялось.

Интернет-пользователи стали активно обсуждать снимок, предположив, что снимок был сделан в воскресенье, 5 февраля, когда детей в школе не было. «Повезло, что воскресенье и в школе никого нет», — отметили горожане.

Однако, как сообщили «МедиаКузбассу» в областной администрации, никакого обрушения не было. «Козырек не рухнул, его демонтируют», — пояснили в ведомстве.

Эту же информацию корреспонденту «Газете Кемерова» подтвердил и куратор школы в прокопьевском управлении образования. «На фото запечатлен плановый демонтаж козырька», — сказал собеседник издания.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/88031.html

https://pp.vk.me/

Пользователи социальных сетей из Прокопьевска устроили переполох и взбудоражили местные СМИ, посчитав плановый демонтаж козырька перед входом в школу «обрушением».

 

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