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Стали известны имена участниц реалити-шоу «МедиаКраса-2017»

Опубликовано , 66 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © 1kmg.ru

В Международный женский день в эфире телеканала «Мой город» вышла первая серия самого ожидаемого кузбасского реалити-шоу «МедиаКраса-2017».

Зрители узнали, как проходили кастинги на главный областной конкурс красоты, а также кто из участниц в итоге прошел строгий отбор.

Серия доступна на сайте Mnogo.media, сообщает «Кузбасская медиагруппа».

Телепремьере пятого сезона «МедиаКрасы» предшествовали шесть кастингов: два основных, состоявшихся в Кемерове и Новокузнецке, и четыре предварительных.

Организаторы отмечают, что это был самый жесткий отбор в истории конкурса.

Участие в конкурсных отборах приняли несколько сотен красавиц со всего Кузбасса, а также Казахстана, Томской области и Алтайского края. Борьба шла по трём номинациям: «90-60-90», «Карьера» и «Size plus». Последняя представлена в конкурсе впервые и вызвала настоящий ажиотаж среди потенциальных участниц.

В первой серии зрители узнали, как на кастинг попала 49-летняя новокузнечанка, почему одна из претенденток пряталась от жюри за ширмой и зачем члены конкурсной комиссии довели участницу из Кемерова до слез.

«Компетентное жюри выбрало 30 наиболее достойных конкурсанток, но участвовать в реалити-шоу будут не все из них. Почему было принято такое решение – узнаем во второй серии проекта. Но уже сейчас можно сказать, что такого поворота не ожидали ни красавицы, ни зрители!», — отмечают в КМГ.

На пути к победе участницам предстоит пройти множество интересных испытаний и многому научиться.

Каждую неделю шоу будет покидать одна из участниц. До финала, который состоится 19 мая в спорткомплексе «Арена», дойдут только самые достойные претендентки.

«Смотрите новую серию реалити-шоу «МедиаКраса-2017» в эфире телеканала «Мой город» каждую среду в 21:30. После эфира серии доступны на сайте Mnogo.media», — напомнили организаторы.

«Кузбасская медиагруппа» (ребрендинг ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь») — крупнейший медиахолдинг в Кемеровской области, в состав которого входят областной телеканал «Мой город», первый бизнес-канал «РБК» и самые рейтинговые радиостанции России топ-10 TNS. Это «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Русское радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «DFM», «ХИТ FM», «Радио Шансон». Накопленный охват ресурсами составляет не менее 2 млн жителей области.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/88523.html

1kmg.ru

В Международный женский день в эфире телеканала «Мой город» вышла первая серия самого ожидаемого кузбасского реалити-шоу «МедиаКраса-2017».

 

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