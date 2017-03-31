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Жителям Кемерова скорректируют превышенные счета за отопление

Опубликовано , 80 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © content.izvestia.ru

По итогам марта жители многоквартирных домов Кемерова получат скорректированные счета за отопление, если они уже оплатили доначисления за перегревы.

Общедомовые приборы учёта в ряде домов областного центра зафиксировали превышение объёма потреблённого энергоресурса за 2016 год.

По предварительной информации кузбасской Госжилинспекции, это произошло, потому что некоторые ресурсоснабжающие организации подавали теплоноситель по завышенным параметрам, нарушив правила предоставления коммунальных услуг.

«Администрация области и администрация Кемерова детально проанализируют ситуацию по каждому дому, чтобы выявить причину увеличения объема потребления теплоэнергии», — сообщила начальник ГЖИ области Ирина Гайденко.

«Плата за перегревы не должны ложиться на плечи наших жителей, поэтому будет произведена корректировка», — отметила руководитель ГЖИ.

По её словам, сумма уменьшится, если в первые месяцы 2017 года собственники оплатили доначисления. «Переплату им зачтут в счёт платежей за будущие месяцы», — пояснила Гайденко.

В ближайшее время специалисты горадминистрации и управляющие компании вместе с ресурсоснабжающими организациями проведут расчёты по каждому дому, чтобы определить реальный объём тепловой энергии, который требовался для отопления конкретной многоэтажки в 2016 году без перегрева. Только после этого будут сделаны окончательные выводы.

Если у собственников возникнут сомнения в правильности начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги, они могут обратиться в заявлением в Госжилинспекцию Кузбасса: написать заявление, оставить обращение на сайте или позвонить на «горячую линию» по телефону в Кемерове 8 (3842) 36-93-32.

По каждому факту будет проведена детальная проверка, заверили в ГЖИ.

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По итогам марта жители многоквартирных домов Кемерова получат скорректированные счета за отопление, если они уже оплатили доначисления за перегревы.

 

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