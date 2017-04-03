Ярмарка с продуктами и сувенирами к Пасхе пройдёт в центре Кемерова

В пятницу, 7 апреля, с 9:30 до 15:00 на площади Советов в областном центре будет проходить сельскохозяйственная ярмарка.

Горожан ждёт широкий ассортимент молочной продукции, свежая баранина, говядина, свинина по ценам ниже рыночных от кузбасских производителей и фермеров Горного Алтая.

Как сообщает пресс-служба мэрии, кемеровчан порадует большое разнообразие колбасной продукции от производителей из городов Кемерово, Ленинска-Кузнецкого, Анжеро-Судженска, Киселёвска. Покупатели смогут приобрести мясо индейки, гусей, уток, живую рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд.

Предприятия СПК «Береговой», ПО «Кемеровское», ООО «Сибирские овощи» представят овощную продукцию: капусту, картофель, морковь, свёклу и другое. Кроме того, представители потребительской кооперации планируют представить на ярмарке продукцию, заготовленную в Кемеровской области: папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи и многое другое.

Перед Пасхой областные птицефабрики привезут большое количество яиц по ценам ниже рыночных. Также будут продавать пасхальные куличи и товары для их изготовления и украшения.

«К предстоящему празднику можно будет приобрести сувениры, изготовленные мастерами декоративно-прикладного и изобразительного искусства, нарядные предметы для кухни, шкатулки, металлические и деревянные изделия, которые станут отличным подарком к празднику для друзей и близких», — отметили в горадминистрации.

Посетителей ярмарки накормят вкусными горячими шашлыками, кашей, пройдёт дегустация пельменей, котлет, копчёных деликатесов и колбасных изделий.

«Жители города приобретут товар по более низким ценам, чем в магазинах и на рынках города. Цены на реализуемые товары установлены региональной энергетической комиссией Кемеровской области», — подчеркнули в мэрии.

Для немобильных пожилых граждан и инвалидов, желающих посетить ярмарку, будет работать социальное такси. Специалисты передвижного мобильного офиса «Мобильная социальная помощь» проведут консультации по вопросам социальных выплат и льгот; социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, семей с детьми. Волонтёры помогут пожилым людям донести сумки до автобуса.

Традиционно на площади будут действовать мобильные офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Также в ярмарке примут участие творческие коллективы.