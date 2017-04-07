Большие ярмарки к Пасхе проводят в семи городах Кузбасса

На сегодняшних сельхозярмарках кузбассовцы смогут купить к Пасхе свежие яйца, украшение для куличей, сувениры и другую продукцию.

Предпраздничные губернаторские ярмарки проходят 7 апреля в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Прокопьевске, Киселёвске и Междуреченске. Традиционно производители представят товары по ценам ниже рыночных на 10-15%.

В Кемерово с Алтая привезли молочную продукцию, баранину, говядину, свинину. Колбасную продукцию представят производители из Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Анжеро-Судженска, Киселёвска. СПК «Береговой», ПО «Кемеровское», ООО «Сибирские овощи» откроют продажу капусты, картофеля, моркови, свёклы. А предприятия потребкооперации – папоротника, ягоды, грибов, кедровых орехов. Кроме того, покупатели смогут приобрести мясо индейки, гусей, уток, живую рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд.

К Пасхе птицефабрики Кемеровской области привезли большое количество яиц по ценам ниже рыночных.

Также в продаже украшения для яиц и куличей, сувениры, изготовленные мастерами декоративно-прикладного и изобразительного искусства, предметы для кухни, шкатулки, металлические и деревянные изделия. Для посетителей будет организована дегустация пельменей, котлет, копченых деликатесов и колбасных изделий.

В Новокузнецке на центральной площади будет открыто более 90 торговых точек предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли со всей области.

Новокузнечане и гости города купят свежие хлебобулочные изделия, крупы, колбасные, молочные продукты, льняное масло, кондитерские изделия, яйца кур, перепелок, мясо говядины, свинины, птицы, индейки, живую и свежемороженую рыбу, рыбопродукты, овощи, грибы, фрукты, мед, орехи, безалкогольные напитки, саженцы, семена, непродовольственные товары.

В Киселёвске будут представлены товары от 70 производителей из Кузбасса и Алтайского края. Это мясо разных сортов, рыба, молочные продукты, семена, яйца и пищевая краска для них, посыпка и украшения для пасхальной выпечки. Также в продаже будут плетёные корзины, кухонная утварь, постельное белье, одежда и обувь. Планируется работа передвижного флюорографа.

В Анжеро-Судженске в ярмарке примут участие 38 предприятий и 60 садоводов, которые будут реализовывать продукцию с приусадебных участков.

Свои товары представят «Анжерское молоко», Анжерский мясокомбинат, пекарня ИП Мухутдинова, Яшкинская птицефабрика, ИП «Волков», «Индоград», «Астронотус», «Консервмолоко», совхоз «Береговой», ИП Бутько, а также колонии поселения №31 и №37. Кроме того, горожане купят крупу, сахар, растительное масло, рыбу, овощи, колбасные изделия, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, текстиль для дома.

Мастера прикладного искусства привезут тематические пасхальные наборы. В продаже появятся веточки вербы.

В Междуреченске ООО «Хоттей» для продажи на ярмарке приготовит свежие изделия из сдобного и дрожжевого теста: пирожки, булочки, расстегаи, кулебяки, круассаны. Также междуреченцы смогут купить сувениры, веточки вербы, лечебно-профилактические изделия из пуха яка и шерсти верблюдов производства Монголии, семена цветов и овощей, а к праздничному столу — натуральные продукты крестьянско-фермерских хозяйств. Всего в ярмарке примут участие 108 предприятий. Коллектив ДК «Распадский» подготовит культурно-развлекательную программу. Студенты филиала КузГТУ помогут людям пожилого возраста донести покупки до дома или транспорта.

В Белове «Запсибрыбхоз» и «Беловское рыбное хозяйство» привезут живую рыбу — карпа, толстолобика, сома. Также выставят на продажу замороженные рыбные деликатесы с полуострова Ямал: пелядь, налима, щуку, сорожку, ряпушку.

ООО «Новые ресурсы» представит таёжное пихтовое масло и пихтовую воду собственного производства, ИК №44 — газированную воду, печенье, яйцо куриное, мыло хозяйственное. Садоводы смогут выбрать семена, саженцы деревьев, плодово-ягодных культур, луковичных цветов, а также садово-огородный инвентарь. Местные производители «Юность», «Альянс», колхоз «Правда», «Юна», «Каравай» откроют продажу хлебобулочных изделий. Кроме того, беловчане смогут купить мясо, мед, яйцо, трикотажные изделия. В предпраздничной ярмарке планируют участвовать 150 предприятий и садоводов.

В Прокопьевске 68 предприятий представят мясо гусей, уток, индейки, свинину и говядину, растительное масло, мёд.

К Пасхе будут в продаже сувениры и украшения для яиц. Садоводов порадует широкий выбор саженцев плодовых культур: яблони, вишни, облепихи, смородины, малины. Также прокопчане смогут купить укрывной материал, удобрения, садово-огородный инвентарь, каркасные парники и теплицы, резиновую обувь. Люди старшего поколения реализуют продукцию, выращенную на личных приусадебных участках.

Во всех городах будут работать полевые кухни, мобильные офисы МФЦ, консультационные центры технической инвентаризации. Для маломобильных жителей будет дежурить социальное такси. Соцработники помогут приобрести товары по предварительному заказу людям старшего поколения, которые обслуживаются на дому. Волонтёры доставят покупки до дома или транспорта.