Кузбасские синоптики обещают потепление на этих выходных

В ближайшие дни погода в Кузбассе будет переменчивой, но снова почувствуется дыхание весны: в субботу и воскресенье днём потеплеет до +4-9°С, по югу до +14-16°С.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, сегодня в большинстве районов области наблюдаются небольшие, местами умеренные осадки, ночью в виде мокрого снега, снега, днем — мокрого снега и дождя.

Температура в ночные часы — минус один-шесть, при прояснении до 13 ниже нуля. Ветер юго-западный будет усиливаться до 17 метров в секунду.

«Выходные дни ожидаются по-весеннему тёплыми», — заверили в гидрометцентре.

В субботу днём температура воздуха повысится до отметок плюс четыре-девять градусов Цельсия, по югу до 14 выше нуля.

«При этом в отдельных районах ещё сохранятся незначительные осадки, в основном в виде дождя, ветер будет южный, умеренный, с порывами до 14 м/с. Ночью температура будет в пределах 0, -5°С, при прояснениях -12°С», — уточнили в метеослужбе.

В воскресенье днём столбик термометра повысится до +4,+9°С, по югу до +16°С, местами сохранятся небольшие осадки, ветер юго-восточный умеренный.

«В ночь на понедельник прогнозируем понижение до -1, -6°С, местами до -12°С», — отметили в гидрометцентре.

В понедельник продолжится повышение температуры, возможно достижение отметок +5,+10°С, по югу до +18°С с западным умеренным ветром.