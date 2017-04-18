Газеты и интернет
Радио
2°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

КемГУ вошёл в число опорных вузов по результатам конкурса Минобрнауки РФ

Опубликовано , 70 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © static.panoramio.com

Проект Минобрнауки РФ по созданию опорных университетов направлен на формирование в регионах научно-образовательных центров, ориентированных на запросы региональной экономики и регионального рынка труда.

Так, в ходе конкурсного отбора члены комиссии рассматривали проекты и программы развития вузов. В числе критериев — высокие показатели трудоустройства выпускников, публикационная активность научных работников и другие.

Первый этап конкурса прошёл в 2016 году. По его итогам было создано 11 опорных университетов. Второй этап был объявлен в феврале 2017 года. В число победителей вошли 22 вуза, в том числе Кемеровский государственный университет.

«Решение, принятое Министерством образования и науки РФ о создании на территории нашей области опорного вуза, очень важно для Кузбасса. Это признание высокого потенциала высшей школы области и доказательство того, что вуз соответствует современным требованиям. Опорный вуз станет региональным образовательным, исследовательским и инновационным центром Кузбасса», — отметил начальник регионального департамента образования и науки Артур Чепкасов.

Также в департаменте отметили, что организация в Кузбассе регионального опорного университета позволит укрепить конкурентные позиции КемГУ на рынке образовательных услуг, создать площадку взаимодействия представителей науки, экспертов, бизнеса.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/89300.html

http://static.panoramio.com/photos/original/89784890.jpg

Проект Минобрнауки РФ по созданию опорных университетов направлен на формирование в регионах научно-образовательных центров, ориентированных на запросы региональной экономики и регионального рынка труда.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Кузбассовец забрался в дом к бывшей жене и, не дождавшись ее, уснул

VSЁ42
VSЁ42

Юный детдомовец за рулем «копейки» устроил опасный вояж по Кемерову

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе все реки вскрылись ото льда

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове оштрафовали водителя, заблокировавшего проезд скорой помощи

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Знаменитому горняку вручили орден Почёта Кузбасса

kuzbassmayak.ru
kuzbassmayak.ru

Кузбасские врачи проверяют здоровье у ветеранов Великой Отечественной

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить