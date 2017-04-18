КемГУ вошёл в число опорных вузов по результатам конкурса Минобрнауки РФ

Проект Минобрнауки РФ по созданию опорных университетов направлен на формирование в регионах научно-образовательных центров, ориентированных на запросы региональной экономики и регионального рынка труда.

Так, в ходе конкурсного отбора члены комиссии рассматривали проекты и программы развития вузов. В числе критериев — высокие показатели трудоустройства выпускников, публикационная активность научных работников и другие.

Первый этап конкурса прошёл в 2016 году. По его итогам было создано 11 опорных университетов. Второй этап был объявлен в феврале 2017 года. В число победителей вошли 22 вуза, в том числе Кемеровский государственный университет.

«Решение, принятое Министерством образования и науки РФ о создании на территории нашей области опорного вуза, очень важно для Кузбасса. Это признание высокого потенциала высшей школы области и доказательство того, что вуз соответствует современным требованиям. Опорный вуз станет региональным образовательным, исследовательским и инновационным центром Кузбасса», — отметил начальник регионального департамента образования и науки Артур Чепкасов.

Также в департаменте отметили, что организация в Кузбассе регионального опорного университета позволит укрепить конкурентные позиции КемГУ на рынке образовательных услуг, создать площадку взаимодействия представителей науки, экспертов, бизнеса.