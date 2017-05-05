Аман Тулеев поручил внепланово проверить все бассейны в Кузбассе

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По поручению губернатора в области проверят все бассейны после инцидента в кемеровском спортивном комплексе «Северный».
Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
Из-за короткого замыкания системы электрического подогрева полов три женщины с маленькими детьми получили удар током, когда находились в воде, а инструктор дотронулась до лестницы, спускающейся в ванну.
Посетительницы с детьми смогли самостоятельно выйти из бассейна. Пострадавшие оперативно были доставлены в детское медицинское учреждение.
Врачи не обнаружили у детей электротравм, однако одну женщину с ребёнком оставили в больнице на кардиодиагностику.
На месте происшествия работают специалисты Следственного комитета. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По требованию губернатора в регионе пройдут внеплановые проверки бассейнов, образовательных, культурных и спортивно-оздоровительных учреждений, имеющих бассейны.
Персонал проэкзаменуют на знание правил электробезопасности и охраны труда, а также проверят электроизмерения всех электрических установок бассейнов, соответствие систем электроснабжения зданий всем необходимым требованиям и стандартам.
«Руководители этих учреждений предупреждены о необходимости проводить любые ремонтные работы строго в соответствии с заключением экспертных комиссий проектных институтов. В случае невыполнения данных требований к ним будут приняты самые строгие меры взыскания», — отметили областные власти.
По данным департамента молодёжной политики и спорта, в Кузбассе 127 бассейнов. Внеплановые проверки пройдут не только в крупных бассейнах, но и во всех учреждениях, имеющих ванны для плавания и купания.
По поручению губернатора в области проверят все бассейны после инцидента в кемеровском спортивном комплексе «Северный».