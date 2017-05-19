Финальное шоу «МедиаКраса-2017» пройдёт сегодня в Кемерове

В 18:00 начнётся сбор гостей в СРК «Арена» на грандиозный финал юбилейного пятого сезона областного конкурса красоты с участием приглашённых московских звёзд.

Финальное шоу обещает быть самым зрелищным и эффектным за всю пятилетнюю историю проекта.

Как сообщает «Кузбасская медиагруппа», хедлайнер вечера – Юлианна Караулова. Ведущими мероприятия станут резиденты «Comedy Club», участники юмористического дуэта «20:14» из Сочи Роман Попов и Оганес Григорян.

За победу в трёх номинациях будут бороться 15 самых ярких участниц проекта. Как и весь реалити-проект, финальное шоу пройдёт под девизом «Ломая стереотипы».

Например, впервые на фэшн-подиуме одновременно пройдут дефиле девушек из всех категорий: «90-60-90», «Карьера» и «Size plus». Причём все они будут в одинаковых нарядах, так что зрители смогут сравнить всех участниц и отметить для себя фавориток. А в оформлении сцен будут использованы вода и огонь – как символы переменчивости и живой природной гармонии – это ещё раз подчеркнёт особое настроение юбилейного шоу «МедиаКраса-2017».

Помимо девушек модельной внешности, в юбилейном пятом реалити-проекте «МедиаКраса-2017» принимают участие и представительницы формата «Size plus», а также те, кто кроме модельного бизнеса мечтает построить карьеру в крупнейших компаниях региона.

Сегодня конкурсное жюри выберет трёх победительниц – по одной в каждой номинации: «90-60-90», «Карьера» и «Size plus».

Кроме того, финалистки получат право представить Кемеровскую область в Москве на всероссийском конкурсе «Мисс Русское Радио». Для подготовки к столичному шоу кузбасские девушки отправятся на несколько недель в Крым.

«Из-за ажиотажа, вызванного конкурсом, для претенденток было решено провести несколько кастингов. Конкурсные отборы проходили в Кемерове и Новокузнецке. Кроме того, впервые в истории проекта состоялись выездные кастинги в ведущих вузах столицы Кузбасса, чтобы у как можно большего числа девушек была возможность поучаствовать в конкурсе», — напомнили организаторы.

В телевизионной версии проекта выйдет 14 серий. В этом году для полноформатного присутствия проекта не только в эфире, но и в интернете был создан канал проекта на YouTube.

Канал «МедиаКраса-2017» на YouTube набрал более 38 тыс. просмотров, и этот процесс продолжается. В эфир телеканала «Мой город» и на YouTube серии будут выходить до 7 июня.

По завершению вечера состоится пресс-конференция с руководителями «Кузбасской медиагруппы», представителями областной администрации и победительницами конкурса.

«Кузбасская медиагруппа» (ребрендинг ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь») — крупнейший медиахолдинг в Кемеровской области. В её состав входят самые рейтинговые радиостанции России (ТОП-10 Mediascope). Это «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Русское Радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «DFM», «ХИТ FM», «Радио Шансон». Пул телевизионных каналов: областной телеканал «Мой город», первый бизнес-канал «РБК». Накопленный охват ресурсами составляет не менее 2 млн жителей области.