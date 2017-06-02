Юрга вошла в ТОП-10 лучших в первом рейтинге моногородов России

Десять лучших моногородов страны по итогам 2016 года обнародованы на панельной сессии «Моногорода – новые возможности для бизнеса», прошедшей на Петербургском международном экономическом форуме.

В топ-10, кроме Юрги, вошли Димитровград (Ульяновская область), Набережные Челны (Татарстан), Тольятти (Самарская область), Невинномысск (Ставропольский край), Магнитогорск (Челябинская область), Губкин (Белгородская область), Выкса (Нижегородская область), Сарапул (Удмуртская Республика), Кумертау (Башкортостан).

Руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», зампредседателя Внешэкономбанка Ирина Макиева отметила, что в конкурсе участвовали только крупные моногорода. Таким образом, всего были оценены 125 городских округов.

Ключевыми критериями оценки стали перспективы развития бизнеса, работа властей на местах по улучшению ситуации, привлечение инвестиций и создание рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Какое место занимает внутри лучшего десятка каждый из городов, составители рейтинга пока не раскрыли. В 2018 году будут оценены все 319 городов.

Именно в Юрге была создана первая из двух действующих в Кузбассе территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Статус присвоен моногороду 7 июля 2016 года постановлением председателя правительства России.

В августе заработал коллектор водоотведения – первый объект инфраструктуры, построенный за счет средств господдержки на условиях софинансирования. Объект решил вопрос сброса промстоков предприятий и, как следствие, способствовал улучшению экологической обстановки в городе. Коллектор дал импульс развитию действующих предприятий, таких как «ТехноНИКОЛЬ», гормолзавод, «Аквавита», «Комус-упаковка». Плюс поможет бесплатно подключиться к инфраструктуре новым производствам.

Кроме того, ТОСЭР предусматривает для инвесторов региональные и федеральные льготы по налогам и сборам. Среди преимуществ «нулевой» земельный налог, освобождение от налога на имущество организаций, значительное снижение налога на прибыль, ставки страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Также по решению муниципалитета резиденты ТОСЭР могут освобождаться от местного земельного налога. В целом обязательства по уплате в бюджет и внебюджетные фонды всех уровней сократятся для разных предприятий в два-три раза.

В октябре минэкономразвития России подтвердило присвоение статуса резидента ТОСЭР первому кузбасскому предприятию — ООО «Сибирская инвестиционная группа» («СИГ»). Резидент реализует проект по выращиванию 1 тыс. т радужной форели в год на установке замкнутого водоснабжения и по выпуску пищевой рыбопродукции. Ориентировочно частные инвестиции в три очереди проекта составят 1,7 млрд рублей. Это даст возможность обеспечить Кузбасс и соседние регионы экологически чистой свежей рыбой.

До 2025 года ТОСЭР поможет привлечь Юрге более 4 млрд частных инвестиций на проекты по 27 видам экономической деятельности – от строительства катеров и газовых котельных до растениеводства.

Дополнительно будут созданы не менее 2,5 тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью Юрмаша.

По инициативе губернатора Амана Тулеева Кузбасс активно участвует в программе развития моногородов. Пять территорий (Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Таштагол, Юрга, Анжеро-Судженск) получили федеральную поддержку 4,5 млрд рублей. Это помогло привлечь более 50 млрд рублей частных инвестиций и создать 21 тыс. рабочих мест.