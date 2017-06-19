Временную работу с начала года получили более 3 тыс. жителей области

Более трёх тысяч безработных кузбассовцев получили временную работу с начала 2017 года, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

По данным ведомства, в целом в Кемеровской области в этом году планируется задействовать в общественных и временных работах 7,7 тыс. безработных граждан. С начала года трудоустроено 3,1 тыс. человек.

Например, в Ленинск-Кузнецком районе при содействии службы занятости населения на временные работы трудоустроились 77 граждан. Для этого специалисты местного центра занятости заключили с работодателями 39 договоров на организацию временных работ.

«Безработные смогли трудоустроиться социальными работниками, делопроизводителями, рабочими по благоустройству населенных пунктов, швеями, дорожными и подсобными рабочими, дворниками, сторожами, рабочими по уходу за животными, мойщиками посуды, кухонными рабочими, уборщиками служебных помещений», — отметили в департаменте.

Чтобы стать участником общественных и временных работ, надо зарегистрироваться в качестве безработного в центре занятости населения по месту жительства и заполнить соответствующее заявление на оказание государственной услуги.

Профконсультанты отмечают, что при устройстве на временную работу граждане получают не только источник дохода, но и возможность улучшить своё психологическое состояние в период длительного поиска постоянного места.

«Главной особенностью этого вида работ является доступность, так как от соискателя не требуется наличие опыта или квалификации», — отметили в службе занятости.