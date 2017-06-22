Жители Кузбасса могут стать участниками реалити-шоу «Райские каникулы-2»

Телеканал «Мой город» объявляет о начале кастинга на второй сезон проекта «Райские каникулы». Название глухой деревни, в которую на этот раз отправятся участники проекта, пока держится в секрете.

В этом году организаторы расширяют границы и ищут не только фотографов, моделей, блоггеров и фитоняшек, но и учителей, врачей, инженеров, строителей, а также представителей других профессий.

«Хотите стать героем легендарного шоу – отправляйте свою анкету на адрес leto@1kmg.ru с указанием ФИО, возраста, профессии. Обязательно нужно приложить фотографию, либо отправить видеопрезентацию», — сообщает «Кузбасская медиагруппа».

Напомним, что первый сезон проекта стартовал летом 2016 года. Тогда 11 человек – представителей самых модных творческих профессий – две недели выживали в глухой деревне Арышево в Яйском районе, вдали от цивилизации, без средств связи, комфорта и элементарных удобств.

Каждый день они под прицелами видеокамер проходили испытания: гонялись за свиньями, катали 400-килограммовые тюки сена, пололи картошку под палящим солнцем, носили воду в коромысле. Победитель получил путевку на море.

В декабре 2016 года реалити-шоу «Райские каникулы» стало победителем Международного молодежного фестиваля кино и телевидения «Останкино» в номинации «Лучший молодежный телепроект».

Станьте участником беспрецедентного в Кузбассе шоу «Райские каникулы». Организаторы обещают, что будет в два раза жарче.

«Кузбасская медиагруппа» (ребрендинг ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь») — крупнейший медиахолдинг в Кемеровской области. В его состав входят самые рейтинговые радиостанции России топ-10 TNS: «Европа плюс», «Дорожное радио», «Русское радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «DFM», «ХИТ FM», «Радио Шансон». Пул телевизионных каналов представляет областной телеканал «Мой город», первый бизнес-канал «РБК», лидирующий музыкальный телеканал «РУ.ТВ». Накопленный охват ресурсами — не менее 2 млн жителей области.