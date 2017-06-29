Кузбасс показал аграриям со всей Сибири передовые технологии и новые удобрения

Аграрии Кемеровской области и соседних регионов собрались на форуме «Кузбасский день поля» в Промышленновском районе.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в форуме принимают участие начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Дмитрий Иноземцев, представители Кемеровского АО «Азот» и ООО «Центр передового земледелия», руководители крупных хозяйств, главные агрономы и главные зоотехники муниципалитетов, специалисты научных и учебных учреждений, надзорных и контролирующих органов, поставщики продукции для сельского хозяйства, представители административных органов и хозяйств Алтайского края, Новосибирской и Томской областей.

Основные мероприятия проходят на аэродроме Танай в селе Ваганово Промышленновского района.

На выставочном поле для гостей организовали выставку техники: современные зерноуборочные комбайны, кормозаготовительные агрегаты, трактора, опрыскиватели.

Например, компания «АгроЦентрЗахарово» из Московской области представила трактор Massey Ferguson MF 6713 (132 л. с.), дисковый культиватор Vaderstad Carrier 625 XL, трактор Fendt 1046 (460 л. с.). Ведущий поставщик сельхозтеники в Сибири «Агроснабтехсервис» привёз на выставку трактор Кировец К-744, пресс-подборщик ENTRY 120, косилку КРН-2,4. Компания «Техпромторг» представила самые современные и производительные машины для всей технологической цепочки полевых работ, в том числе кормоуборочный комбайн «Ягуар», трактор Xerion 330, погрузчик телескопический Scorpion, зерноуборочный комбайн Tucano 450, зерноуборочный комбайн Lexion 540.

ООО «Кузбасский бройлер» и КемТИПП на выставочном столе продемонстрировали результаты совместного проекта — рассыпчатые и гранулированные удобрения на основе переработанного куриного помёта. Также «Кузбасский бройлер» презентовал шампиньоны, выращенные с использованием специального субстрата из куриного помета. Объём производства таких грибов составляет порядка 1,5 тонн в месяц. Продукция реализуется в магазинах области.

Главной темой форума стало повышение урожайности сельхозкультур за счёт применения жидких удобрений.

На опытных полях ОАО «Ваганово» гостям показали технологию внесения азотных жидких удобрений, производимых в КАО «АЗОТ» с помощью современной техники. В 2016 году на полях хозяйства химики совместно с селянами провели испытания новой продукции завода. Сегодня специалисты отметили, что продукция позволяет увеличить урожайность на 30-40%, а также экономить на использовании традиционных гранулированных удобрений и приобретении дорогостоящей специализированной техники.

По словам специалистов, ещё один существенный плюс использования жидких азотных удобрений — их безопасность: они не накапливаются в растениях, не вымываются подземными водами, безвредны для животных и птиц.

«КАО «АЗОТ» сейчас активно развивает линейку удобрений, которые будут более устойчивыми к любым погодным условиям. Одна из последних разработок – жидкие азотные удобрения – аммиак безводный сжиженный и карбамидо-аммиачная смесь. Сегодня мы можем увидеть первые результаты их применения на опытных полях. Также к следующему году «АЗОТ» планирует подготовить партию растворимых сложных удобрений, в которых кроме азота будут присутствовать фосфор, сера, калий, так как почву нужно питать комплексно, — отметил гендиректор завода Игорь Безух.

Также в ходе пленарной части участники форума сообщили, что хозяйства области приступили к заготовке кормов. На сегодняшний день в сельхозорганизации заготовили 1,2 тыс. тонн сена (план на 2017 год — 168,7 тыс. тонн). Сенажа по области заготовлено 2,9 тыс. тонн (годовой план — 427,6 тыс. тонн). Зелёные корма посеяны на площади 4,5 тыс. га, из них 2,3 тыс. га – в Промышленновском районе.

«Впереди у кузбасских аграриев стоит задача — подключить к этому процессу все профилирующие хозяйства области, а также активнее вести летний сев однолетних трав и зелёного конвейера», — отметили в пресс-службе.

Как сообщили животноводы, именно «зелёная подкормка» в сочетании с пастбищным содержанием и другими видами кормов в летний период благоприятно влияет на физиологическое состояние животных и повышает их продуктивность.