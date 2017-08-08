Жители двух районов Кемерова на выходные останутся без холодной воды

В Кемерове с вечера 11 августа на 36 часов ограничат подачу холодной воды в связи с заменой задвижек на магистральных сетях Центрального и Заводского районах города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, «КемВод» продолжает масштабную работу по замене запорной арматуры в узловых точках водопроводного сетевого хозяйства города по пятилетнему плану восстановления надёжной эксплуатации системы водоснабжения, утвержденным в 2014 году.

«В 2017 году этот объём работ выполняется в два этапа: первая стадия проводилась в Заводском районе в четырёх водопроводных камерах с 28 июля. Специалисты АО «КемВод» приступят ко второй стадии с 20:00 часов 11 августа (пятница) — до 8:00 часов 13 августа (воскресенье)», — уточнили в горадминистрации.

В мэрии отметили, что за это время специалистам необходимо будет заменить 11 единиц запорной арматуры.

Список домов, в которых будет ограничено холодное водоснабжение опубликован на сайте администрации города Кемерово в разделе «Актуально».

На период ремонтных работ будет организована доставка питьевой воды цистернами – в кварталы, где располагаются отключённые дома. Заявки на воду можно подавать в Центральную диспетчерскую службу «КемВода» по телефону 36-32-12.