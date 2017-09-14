Запуск тепла в Кузбассе продлится до конца следующей недели

Об этом сообщил заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов на пресс-конференции в обладминистрации.

По данным на утро 13 сентября, в Кузбассе тепло подают уже 145 котельных из 979, или 15%, а также объекты большой энергетики.

В Кемерове отопительный сезон начался вчера, в Новокузнецке стартует 15 сентября. При этом в крупных городах подача тепла пройдёт в нескольких этапов.

«Оценивая состояние объектов ЖКХ, можно быть уверенным, что этот сезон должен пройти без особых замечаний. И все объекты должны выдержать серьёзные нагрузки, несмотря на то, что, по предварительным прогнозам гидрометцентра, эта зима ожидается холодной», — сказал замгубернатора.

Для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона также регулярно проводятся обучение и тренировки аварийных бригад. В ходе тренировок коммунальщики меняют опоры, обследуют провода, проводят опиловку, выкорчевывают аварийные деревья, что способствует обеспечению стабильного энергоснабжения.

Территории проверяют готовность аварийных бригад. Под контролем департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса дислокация таких бригад и размещение неснижаемого аварийного запаса, областного и муниципальных. Это поможет выстроить логистику перемещения сил и средств по области в случае аварийной ситуации, а значит, будет способствовать сокращению времени устранения аварии.

Общий объем финансирования подготовки к зиме составил почти 9 млрд рублей. Из них по решению губернатора Амана Тулеева территориям дополнительно были направлены из областного бюджета более 530 млн рублей.