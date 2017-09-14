Газеты и интернет
Радио
8°C, пасмурно
Войти на сайт

Запуск тепла в Кузбассе продлится до конца следующей недели

Опубликовано , 50 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

Об этом сообщил заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов на пресс-конференции в обладминистрации.

По данным на утро 13 сентября, в Кузбассе тепло подают уже 145 котельных из 979, или 15%, а также объекты большой энергетики.

В Кемерове отопительный сезон начался вчера, в Новокузнецке стартует 15 сентября. При этом в крупных городах подача тепла пройдёт в нескольких этапов.

«Оценивая состояние объектов ЖКХ, можно быть уверенным, что этот сезон должен пройти без особых замечаний. И все объекты должны выдержать серьёзные нагрузки, несмотря на то, что, по предварительным прогнозам гидрометцентра, эта зима ожидается холодной», — сказал замгубернатора.

Для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона также регулярно проводятся обучение и тренировки аварийных бригад. В ходе тренировок коммунальщики меняют опоры, обследуют провода, проводят опиловку, выкорчевывают аварийные деревья, что способствует обеспечению стабильного энергоснабжения.

Территории проверяют готовность аварийных бригад. Под контролем департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса дислокация таких бригад и размещение неснижаемого аварийного запаса, областного и муниципальных. Это поможет выстроить логистику перемещения сил и средств по области в случае аварийной ситуации, а значит, будет способствовать сокращению времени устранения аварии.

Общий объем финансирования подготовки к зиме составил почти 9 млрд рублей. Из них по решению губернатора Амана Тулеева территориям дополнительно были направлены из областного бюджета более 530 млн рублей.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/91924.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/09/kudryashov-ozp-press-konf-1024x682.jpg

Об этом сообщил заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов на пресс-конференции в обладминистрации.

 

Яндекс.Новости

evo-rus.com
evo-rus.com

Кемерово: не ходят троллейбусы и трамваи

НИА Кузбасс
НИА Кузбасс

Уроженка Новокузнецка стала седьмой россиянкой, переплывшей Ла-Манш

НИА Кузбасс
НИА Кузбасс

СГК приступает к пуску тепла в Новокузнецке

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

GoodLine представил новый тариф «801»

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове начался ремонт улицы Нахимова

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Новокузнецке сносят незаконный рынок

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить