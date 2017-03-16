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Дети-сироты и три семьи из барака переехали в новостройку в Прокопьевске

Опубликовано , 124 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Более 50 квартир получили дети-сироты и переселенцы из барака в новом доме, который построили в самом центре города.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, всего в новостройке заселили 52-квартиры.

«Стоимость точечной застройки составила 55 млн рублей. Среди новоселов 49 сирот и три семьи переселенцев из городского поселка Березовая Роща», — уточнили в пресс-службе.

Новый кирпичный дом располагается в микрорайоне с развитой социальной и дорожно-транспортной инфраструктурой. Рядом детский сад, детская музыкальная и общеобразовательная школы, магазины, остановка общественного транспорта.

Сами квартиры отделаны «под ключ». В каждой — металлические двери, пластиковые окна, электропечи, сантехника, приборы учета воды и электроэнергии. Двор благоустроен.

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/03/prok-dom-zaselenie-libknehta-1024x574.jpg

Более 50 квартир получили дети-сироты и переселенцы из барака в новом доме, который построили в самом центре города.

 

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