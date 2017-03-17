Более 7,5 млрд рублей направят на кузбасские дороги за год

В 2017 году на строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог Кузбасса запланировано более 7,5 млрд рублей.

Как сообщает областной департамент дорожно-коммунального и дорожного комплекса, в том числе в этом году предусмотрено направить 2,5 млрд рублей на приоритетный проект правительства РФ «Безопасные и качественные дороги», который будет реализован за 2017—2025 годы в населенных пунктах с численностью населения от 500 до 700 тыс. человек.

В Кузбассе проект по улучшению качества улично-дорожной сети коснется Кемерова и Новокузнецка, а также сократит в крупнейших городах региона число мест концентрации ДТП.

«По соглашению с Росавтодором, деньги на проект будут выделены на условиях софинансирования из федерального и областного консолидированного бюджета (50 на 50). Ремонт объектов будет произведен с учетом мнения жителей», — отметили в пресс-службе.

В Кемерове и его пригородах планируется за сезон отремонтировать 66,5 км дорог, восстановить 129,6 кв. метров обочин, смонтировать дополнительные светофоры, дорожные знаки, средства фото-видеофиксации, 2,7 км пешеходного ограждения, нанести 697 кв. метров дорожной разметки из долговечных материалов в местах концентрации автоаварий.

В Новокузнецке в плане ремонт 35 объектов дорожной сети, включая 85,3 км проезжей части, установка восьми и замена четырех светофоров, монтаж нового пешеходного ограждения и дорожных знаков, дополнительное уличное освещение и другое.

Более 4 млрд рублей из областного бюджета направят на капитальный и ямочный ремонт, а также содержание автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

В Кемерове и Новокузнецке ямочный ремонт литым асфальтобетоном стартовал в марте. Технология позволяет делать это при минусовых температурах и укладывать горячую смесь на влажное покрытие. Литой асфальтобетон быстро затвердевает, что помогает не перекрывать движение на время работ.

«Технология дает возможность оперативно ликвидировать дефекты, которые могли привести к разрушению дороги и создать аварийные ситуации. В Новокузнецке, к примеру, работы ведутся круглосуточно. Днем – на второстепенных магистралях, ночью – на улицах с наиболее интенсивным движением», — отметили в департаменте.

Реконструкция и строительство автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения оценивается в 912 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, 196 млн из областного бюджета предусмотрено на ремонт муниципальных дорог, том числе в Междуреченске, Белове, Промышленновском и Чебулинском районах.