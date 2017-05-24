Более 300 кемеровчан накажут за незаконную торговлю на улице

В Кемерове продолжаются ежедневные рейды по пресечению несанкционированной торговли, с начала года их было уже более 500.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты управления потребительского рынка и развития предпринимательства осуществили 505 выездов на места несанкционированной торговли, при этом составлено 336 протоколов об административных правонарушениях.

Накануне специалисты администрации побывали на проспекте Ленина, 26. При проведении проверки был составлен протокол об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф от тысячи до 5 тыс. рублей. Остальных торгующих предупредили об административной ответственности.

В ходе рейдов сотрудники администрации города рассказывают горожанам, как можно получить бесплатное ярмарочное место и вручают памятку, в которой перечислены все разрешённые места торговли.

Ознакомиться с перечнем адресов в районах города можно на сайте городской администрации.

«На местах для организованной торговли все желающие могут реализовать свой товар, в том числе выращенный на приусадебных участках», — отметили в мэрии.