Новый трёхэтажный дом торжественно заселили в центре Верх-Чебулы

Сегодня 18 семей бюджетников заселили новый трёхэтажный дом в Чебулинском районе.

Новосёлами стали девять молодых специалистов — врачи райбольницы, учителя и хореограф культурно-досугового центра. Остальные — переселенцы из аварийного жилья.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, двухподъездный кирпичный дом построили в центре Верх-Чебулы, на его строительство было направлены 23 млн рублей.

«Стены здания утеплены и обшиты сайдингом. Также дом оборудован тепловым узлом. Все квартиры, одно- , двух- и трёхкомнатные, с общей площадью от 27 до 62 квадратных метров, сданы с отделкой «под ключ». В каждой установлены сантехника, электро- и водосчётчики, электропечи», — уточнили в ведомстве.

Двор благоустроен. Есть площадки для клумб и автостоянка.

Как отметили в обладминистрации, за шесть лет это третий многоквартирный дом, возведённый в районе.