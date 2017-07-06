Газеты и интернет
Радио
17°C, ясно
Войти на сайт

Новый трёхэтажный дом торжественно заселили в центре Верх-Чебулы

Опубликовано , 89 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

Сегодня 18 семей бюджетников заселили новый трёхэтажный дом в Чебулинском районе.

Новосёлами стали девять молодых специалистов — врачи райбольницы, учителя и хореограф культурно-досугового центра. Остальные — переселенцы из аварийного жилья.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, двухподъездный кирпичный дом построили в центре Верх-Чебулы, на его строительство было направлены 23 млн рублей.

«Стены здания утеплены и обшиты сайдингом. Также дом оборудован тепловым узлом. Все квартиры, одно- , двух- и трёхкомнатные, с общей площадью от 27 до 62 квадратных метров, сданы с отделкой «под ключ». В каждой установлены сантехника, электро- и водосчётчики, электропечи», — уточнили в ведомстве.

Двор благоустроен. Есть площадки для клумб и автостоянка.

Как отметили в обладминистрации, за шесть лет это третий многоквартирный дом, возведённый в районе.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/90686.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/07/chebula-zaselenie-1024x682.jpg

Сегодня 18 семей бюджетников заселили новый трёхэтажный дом в Чебулинском районе.

 

Яндекс.Новости

Интерфакс
Интерфакс

Недельный рост цен на бензин в России замедлился до нуля

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Берёзовском сгорел частный жилой дом

Сибдепо
Сибдепо

Жителям трёх районов Кемерова досрочно вернут горячую воду

VSЁ42
VSЁ42

Жительница Кузбасса решила взыскать алименты с сожителя втайне от него

VSЁ42
VSЁ42

Фасад дома в Новокузнецке украсит многометровый арт-объект

Сибдепо
Сибдепо

В Новокузнецке вандалы разрушили мост через реку Аба

Экономика

Июль 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456
7
89
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить