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Новокузнечанка отсудила у стройфирмы почти полмиллиона за промерзающие окна

Опубликовано , 63 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © gztslovo.ru

Через какое-то время поле покупки квартиры женщина обнаружила строительные дефекты и отсудила у строительной компании почти полмиллиона рублей за промерзающие окна и другие недостатки.

Центральный районный суд города Новокузнецка рассмотрел иск местной жительницы к строительной компании ООО «УК «Союз».

«Женщина заключила с фирмой договор купли-продажи и приобрела в одном из новых домов квартиру. Однако спустя время она обнаружила множество строительных дефектов и направила в адрес застройщика претензию с требованием выплатить указанную сумму и возместить расходы, а также компенсировать моральный вред», — сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Однако должной реакции на неё не последовало, тогда новокузнечанка заказала строительную экспертизу.

Специалисты установили многочисленные нарушения строительных норм и правил: неровные стены, пол и потолки, выступающие следы ржавчины на обоях, трещины, следы продувания и промерзания оконных рам и другое.

По заключению экспертов, стоимость строительных работ на устранение данных дефектов составила около 150 тысяч рублей. Именно эту сумму решила взыскать со строительной компании владелица квартиры.

В суде представитель ООО «УК «Союз» пытался оспорить доводы истицы, однако суд после изучения всех материалов дела встал на сторону владелицы квартиры и удовлетворил её требования по защите прав потребителей.

Согласно решению суда, с ООО «Управляющая компания «Союз» в пользу истицы взысканы стоимость ремонтных работ в размере 142 945 рублей, неустойка 140 тыс. рублей, моральный вред 1 тыс. рублей, штраф 141 972,50 рублей, расходы на оценку 20 тыс. рублей, на оплату юридических услуг 15 тыс. рублей, на составление доверенности 1 300 рублей. Общая сумма составила более 460 тыс. рублей.

«Стоит отметить, что это не первый иск, рассмотренный в отношении данной строительной компании. В мае 2017 года ещё один покупатель квартиры отсудил у застройщика более 200 тыс. рублей за строительные дефекты в приобретенном жилище. Компания пыталась обжаловать решение в Кемеровском областном суде, но проиграла», — отмечает портал.

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Через какое-то время поле покупки квартиры женщина обнаружила строительные дефекты и отсудила у строительной компании почти полмиллиона рублей за промерзающие окна и другие недостатки.

 

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