Пре-кастинг «МедиаКрасы-2017» собрал более 120 девушек

Главный областной конкурс красоты «МедиаКраса-2017» сохраняет популярность: на пре-кастинг пришли 122 девушки, из которых жюри выберет только 13 для участия в ТВ-проекте.

Как сообщает «Кузбасская медиагруппа», кастинг прошел 8 февраля в кемеровском развлекательном комплексе «Континент».

Конкурсанток оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли: главный редактор телеканала «Мой город» Наталия Токмогашева, ведущая программы «Большие надежды» Надежда Боровских, руководитель КМГ-Production Татьяна Волкова, визажист-стилист Екатерина Егерева, руководитель проекта My Siberia Вячеслав Шуклин.

Подготовку к юбилейному, пятому областному конкурсу красоты «Кузбасская медиагруппа» начала еще в апреле 2016 года. Тогда и был запущен проект «Народный выбор», для участия в котором необходимо было заполнить анкету и загрузить свою фотографию на официальном сайте конкурса.

О своем желании побороться за корону победительницы заявили более 200 девушек – таково количество анкет, заполненных на сайте mediakrasa42.ru. Специально для них и был организован пре-кастинг.

Как пояснили организаторы, участие в пре-кастинге даёт девушкам возможность получить рекомендации от жюри для успешного прохождения основных кастингов. Кроме того организаторы конкурса уже определили 13 фавориток для ТВ-проекта.

«Мы выбрали для себя 13 девушек, которых телеканал «Мой город» хочет видеть в проекте «МедиаКраса-2017». Это вовсе не значит, что они гарантированно попадают в реалити-шоу, но шансы девушек, которых мы отметили сегодня очень высоки», — рассказала после завершения мероприятия главный редактор телеканала Наталия Токмогашева.

Репортажи и подробные фотоотчёты о том, как прошёл пре-кастинг и первый съемочный день реалити-шоу «МедиаКраса-2017» ищите на страницах партнёров конкурса: мультимедийного онлайн-журнала Mnogo.media и регионального сайта Кузбасса А42.ru, а также в эфире телеканалов «Мой город» и РБК#42.

2017 год – юбилейный для конкурса «МедиаКраса». Организаторы решили разрушить стереотипы и набирают красавиц сразу в трех направлениях: «90-60-90», «Карьера» и «Size plus».

«В первую группу попадут девушки с модельной внешностью и ростом от 173 см, в команде «Карьера» окажутся не только красивые, но и умницы и карьеристки, а в группу «Size plus» попадут девушки с аппетитными формами», — пояснили в КМГ.

«МедиаКраса» – это не просто конкурс красоты, это культурное событие в жизни региона. Каждый год весь Кузбасс пристально следит за состязанием участниц реалити-проекта на телеканале «Мой город», а финальное шоу, над которым работают лучшие сценографы России, собирает в спорткомплексе «Арена» более трёх тысяч зрителей.

Основные кастинги для всех красавиц Кузбасса пройдут 1 марта в Новокузнецке и 2 марта в Кемерове.

Площадкой для кемеровского кастинга станет развлекательный комплекс «Континент», начало в 14:00. Место и время проведения кастинга в Новокузнецке будут объявлены позднее.

«Кузбасская медиагруппа» (ребрендинг ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь») — крупнейший медиахолдинг в Кемеровской области, в составе которого самые рейтинговые радиостанции России топ-10 TNS. Это «Европа плюс», «Дорожное радио», «Русское радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «DFM», «ХИТ FM», «Радио Шансон». Телевизионный пул — областной телеканал «Мой город», первый бизнес-канал «РБК», лидирующий музыкальный телеканал «РУ.ТВ». Накопленный охват ресурсами составляет не менее 2 млн жителей области.