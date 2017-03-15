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Лицеисты из Прокопьевска поучаствуют во всероссийском конкурсе

Опубликовано , 123 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Прокопьевские лицеисты представят Кузбасс на всероссийском конкурсе ученических советов «Я – за ученическое самоуправление».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, он проходит в рамках всероссийской программы «Ученическое самоуправление», которая направлена на реализацию прав обучающихся на участие в управлении образовательной организацией, развитие лидерских качеств и социальной активности детей.

Организатор конкурса – Российский союз молодежи при поддержке министерства образования и науки РФ и общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Региональный этап онлайн-конкурса проходил заочно с ноября 2016 года по март 2017 года при поддержке Союза молодежи Кузбасса и областного департамента образования и науки. Он включал несколько блоков: «Команда», «Деятельность», «Корпоративная культура», «Связи с общественностью», «Привлечение ресурсов», «Взаимодействие с другими организациями», «Работа с потенциальными членами ученического совета».

В региональном соревновании боролись 36 ученических советов из городов и районов. По итогам всех испытаний лучшим признан ученический совет «Максимум» лицея №57 из Прокопьевска.

«Члены команды-победителя представят Кузбасс на федеральном этапе. Для этого им будет необходимо подготовить конкурсную документацию, в том числе положение об органе ученического самоуправления, список членов, резюме лидера, модель, календарный план работы на 2016—2017 годы, корпоративный кодекс и другое», — рассказали в пресс-службе.

Итоги всероссийского конкурса ученических советов подведут в апреле.

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Прокопьевские лицеисты представят Кузбасс на всероссийском конкурсе ученических советов «Я – за ученическое самоуправление».

 

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