Индекс промпроизводства в Кузбассе вырос за год на 5,2%

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По итогам 2016 года индекс промышленного производства в Кемеровской области вырос на 5,2% по сравнению с предыдущим годом.
При этом рост по России составил 101,1%, сообщает департамент экономического развития обладминистрации со ссылкой на данные Кемеровостата.
Положительная динамика в Кузбассе обеспечена увеличением объемов добычи угля на 5%, в том числе коксующегося — на 3,2%, производства железорудного концентрата — на 7,8%, металлургического кокса из каменного угля — на 3,5%, поступившей на переработку нефти — на 5%, удобрений — на 3,7%.
Вырос выпуск изделий для железнодорожных и трамвайных путей — на 18,6%, радиаторов центрального отопления — на 8,6%, светильников и осветительных устройств — на 6,8%.
Объемы производства мяса и субпродуктов увеличились на 2,5%, мясных полуфабрикатов — на 8%, цельномолочной продукции — на 2,4%, сливочных масел — на 22,7%, муки — на 6,4%, пива — на 17,6%.
Также отмечен прирост в производстве трикотажных изделий — на 3,4%.
По итогам 2016 года индекс промышленного производства в Кемеровской области вырос на 5,2% по сравнению с предыдущим годом.