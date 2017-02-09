Кузбасские приставы и предприятия ЖКХ устроят «облаву» на должников

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области с 6 по 17 февраля проводит региональную операцию «ЖКХ, ТЭК».

Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие направлено на повышение эффективности исполнения судебных решений о взыскании задолженности в пользу предприятий ЖКХ и сокращения остатка неоконченных исполнительных производств.

«Представителям взыскателей и главам муниципальных образований по линии ЖКХ будут розданы листовки с информацией о БДИП для размещения в помещениях предприятий жилищно-коммунального хозяйства и на информационных стендах жилых домов», — отметили в УФССП.

Во время операции приставы с представителями взыскателей будут проводить ежедневные рейды по месту жительства должников по всей области.

«К кузбассовцам, задолжавшим за свет, газ, воду и тепло, будет применен полный комплекс мер принудительного взыскания задолженности», — подчеркнули в управлении.

Как уточнили приставы, должникам грозит арест имущества и расчетных счетов, обращение взыскания на денежные средства, зарплату и пенсию; запрет на совершение регистрационных действий в отношении автотранспорта и даже временное ограничение права на выезд из России.

«Предполагается, что участие представителей взыскателя (в данном случае — ЖКХ, энергетиков, управляющих компаний) эффективно подействует на сознание должников и принудит их к исполнению требований исполнительных документов о взыскании задолженности по коммунальным платежам», — считает руководитель кузбасского УФССП — главный судебный пристав области Дмитрий Ткаченко.