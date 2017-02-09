Газеты и интернет
Радио
-3°C, ясно
Войти на сайт

Кузбасские приставы и предприятия ЖКХ устроят «облаву» на должников

Опубликовано , 95 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © baltikgrad.ru

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области с 6 по 17 февраля проводит региональную операцию «ЖКХ, ТЭК».

Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие направлено на повышение эффективности исполнения судебных решений о взыскании задолженности в пользу предприятий ЖКХ и сокращения остатка неоконченных исполнительных производств.

«Представителям взыскателей и главам муниципальных образований по линии ЖКХ будут розданы листовки с информацией о БДИП для размещения в помещениях предприятий жилищно-коммунального хозяйства и на информационных стендах жилых домов», — отметили в УФССП.

Во время операции приставы с представителями взыскателей будут проводить ежедневные рейды по месту жительства должников по всей области.

«К кузбассовцам, задолжавшим за свет, газ, воду и тепло, будет применен полный комплекс мер принудительного взыскания задолженности», — подчеркнули в управлении.

Как уточнили приставы, должникам грозит арест имущества и расчетных счетов, обращение взыскания на денежные средства, зарплату и пенсию; запрет на совершение регистрационных действий в отношении автотранспорта и даже временное ограничение права на выезд из России.

«Предполагается, что участие представителей взыскателя (в данном случае — ЖКХ, энергетиков, управляющих компаний) эффективно подействует на сознание должников и принудит их к исполнению требований исполнительных документов о взыскании задолженности по коммунальным платежам», — считает руководитель кузбасского УФССП — главный судебный пристав области Дмитрий Ткаченко.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/88095.html

http://baltikgrad.ru/wp-content/uploads/2012/07/pristav.jpg

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области с 6 по 17 февраля проводит региональную операцию «ЖКХ, ТЭК».

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе усилили меры по борьбе с птичьим гриппом

VSЁ42
VSЁ42

Власти Кемерова взяли в лизинг дорожную технику на 129 млн рублей

Сибдепо
Сибдепо

Аман Тулеев призвал учёных позаботиться об экологии Кузбасса

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В выходные в Кузбассе похолодает до –36 градусов

mnogo.media
mnogo.media

Разыскивая сожителя, жительница Кузбасса проникла в дом «соперницы»

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе начальника почты оштрафовали на 100 000 рублей за растрату

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить