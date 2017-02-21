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Кемеровохиммаш торжественно отгрузит 70-тонную вакуумную колонну Яйскому НПЗ

Опубликовано , 193 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kzhm.ru

Сегодня, 21 февраля, на «Кемеровохиммаше» состоится отгрузка 70-тонной вакуумной колонны, которая была спроектирована и создана для Яйского нефтеперерабатывающего завода.

«Этот масштабный проект осуществляется по инициативе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в рамках программы создания территории опережающего развития – ТОР Анжеро-Судженск», — отметили в пресс-службе завода.

«Кемеровохиммаш» будет осуществлять доставку колонны в собранном виде. Специально для этого на подъездах к НПЗ расширили дорогу и установили дополнительные ворота, размер которых позволит провезти колонну на территорию завода.

К транспортировке заказа из Кемерова на север области привлечен большегрузный трал, оснащенный 40-метровой платформой.

Завод приглашает СМИ посетить важное для региона производственное событие. На месте журналисты смогут воочию увидеть 70-тонную вакуумную колонну для нефтепереработки, а также узнать, в чем уникальность данного крупногабаритного изделия.

Отгрузка колонны будет осуществляться на территории «Кемеровохиммаша» на улице Терешковой, 45. Начало мероприятия в 15:00.

Аккредитация СМИ по тел. 8-913-303-9434 (Марина Ткаченко), e-mail: m.tkachenko@1kmg.ru.

«Кемеровохиммаш» — филиал АО «Алтайвагон» — входит в отраслевой холдинг «СДС-Маш» и является одним из крупнейших предприятий и единственным за Уралом заводом химического машиностроения.

Осуществляет выпуск более 30 видов продукции для нефтехимической, газовой и угольной отраслей, а также железнодорожные вагоны-цистерны и контейнеры — цистерны для перевозки нефти, газа и других продуктов. Компания сертифицирована в системе менеджмента качества ISO-9001 и IRIS.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/88269.html

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Сегодня, 21 февраля, на «Кемеровохиммаше» состоится отгрузка 70-тонной вакуумной колонны, которая была спроектирована и создана для Яйского нефтеперерабатывающего завода.

 

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