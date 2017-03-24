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Кузбасс стал третьим в Сибири по числу работающего населения

Опубликовано , 28 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © st.volga.news

В Росстате обнародовали данные о занятости и безработице в России в феврале 2017 года.

Специалисты выяснили, что в Кузбассе в последнем месяце зимы работали более 1,23 млн человек. При этом число безработных составило 103,8 тыс. человек.

В итоге, уровень занятости в Кемеровской области достиг 60,8%. Это немного меньше, чем среднесибирский показатель – 61,6%. Например, в той же Новосибирской области он был 64,8%, а в Красноярском крае – 64,7%.

Уровень безработицы в Кузбассе составил 7,8%, как и в среднем в СФО.

Значительно больше этого были показатели Республик Тыва, Алтай и Забайкальского края – 18,4%, 14,6%, 10,7% соответственно. При этом в соседней Новосибирской области зафиксировали меньший уровень безработицы – 6,2%.

В целом, по числу работающего населения Кемеровская область заняла третью позицию в Сибири. Больше занятых было только в Красноярском крае (1,4 млн человек) и Новосибирской области (1,35 млн человек).

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В Росстате обнародовали данные о занятости и безработице в России в феврале 2017 года.

 

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