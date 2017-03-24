«Уральские авиалинии» запускают сразу три новых рейса из Кемерова

Сразу три рейса — до Москвы, Санкт-Петербурга и Симферополя — от одной из крупнейших российских авиакомпаний появятся этой весной в расписании Кемеровского аэропорта.

С 24 апреля авиакомпания приступит к выполнению полетов по маршруту «Кемерово — Москва — Кемерово».

Рейс будет ежедневным с удобным временем вылета из Кемерово в 8:00, сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 28 апреля рейсы из Кемерово в Санкт-Петербург будут осуществляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Также с 25 мая самолеты «Уральских авиалиний» будут отправляться из Кемерово в Симферополь два раза в неделю по четвергам и воскресеньям с утренним вылетом.

Авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Симферополь можно приобрести на сайте «Уральских авиалиний», в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр или в авиакассах города.