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«Уральские авиалинии» запускают сразу три новых рейса из Кемерова

Опубликовано , 180 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © avia.pro

Сразу три рейса — до Москвы, Санкт-Петербурга и Симферополя — от одной из крупнейших российских авиакомпаний появятся этой весной в расписании Кемеровского аэропорта.

С 24 апреля авиакомпания приступит к выполнению полетов по маршруту «Кемерово — Москва — Кемерово».

Рейс будет ежедневным с удобным временем вылета из Кемерово в 8:00, сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 28 апреля рейсы из Кемерово в Санкт-Петербург будут осуществляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Также с 25 мая самолеты «Уральских авиалиний» будут отправляться из Кемерово в Симферополь два раза в неделю по четвергам и воскресеньям с утренним вылетом.

Авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Симферополь можно приобрести на сайте «Уральских авиалиний», в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр или в авиакассах города.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/88724.html

http://avia.pro/sites/default/files/img_1781.jpg

Сразу три рейса — до Москвы, Санкт-Петербурга и Симферополя — от одной из крупнейших российских авиакомпаний появятся этой весной в расписании Кемеровского аэропорта.

 

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