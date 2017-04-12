Приставы арестовали спецтехнику у дорожников за долги перед рабочими

Последние новости:
Тулеев вручил высокие награды лучшим работникам образования
Более 250 «ленточек мужества» раздали на вокзале в Кемерове
Середюк подарил студотрядам ключи от нового штаба в центре Кемерова
Необычный ледоход в Кузбассе: Томь вскрывается локальными участками
Новые аллеи появятся около 11 православных храмов к Пасхе
Дорожно-строительная компания расплатилась с обманутыми наёмными рабочими дорогостоящим полуприцепом.
Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Кемеровской области, ООО занимается ремонтом дорог и наняло рабочих для ремонта транспортного полотна.
«Четверо работников деньги, полагающиеся им по договору найма, так и не получили. Общая сумма задолженности перед четырьмя изыскателями составила более 700 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.
Судебный пристав-исполнитель направил запросы в учётно-регистрирующие органы и выяснил, что в собственности организации-должника есть спецтехника.
Сотрудники УФССП выехали по адресу нахождения ООО и арестовали полуприцеп, предварительная стоимость которого составляет миллион рублей.
«Средство транспортировки было изъято. В ближайшее время оно будет передано для дальнейшей реализации, а наёмные рабочие наконец получат оплату своего труда», — добавили в управлении.
Дорожно-строительная компания расплатилась с обманутыми наёмными рабочими дорогостоящим полуприцепом.