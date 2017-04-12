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Приставы арестовали спецтехнику у дорожников за долги перед рабочими

Опубликовано , 84 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © pbs.twimg.com

Дорожно-строительная компания расплатилась с обманутыми наёмными рабочими дорогостоящим полуприцепом.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Кемеровской области, ООО занимается ремонтом дорог и наняло рабочих для ремонта транспортного полотна.

«Четверо работников деньги, полагающиеся им по договору найма, так и не получили. Общая сумма задолженности перед четырьмя изыскателями составила более 700 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Судебный пристав-исполнитель направил запросы в учётно-регистрирующие органы и выяснил, что в собственности организации-должника есть спецтехника.

Сотрудники УФССП выехали по адресу нахождения ООО и арестовали полуприцеп, предварительная стоимость которого составляет миллион рублей.

«Средство транспортировки было изъято. В ближайшее время оно будет передано для дальнейшей реализации, а наёмные рабочие наконец получат оплату своего труда», — добавили в управлении.

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Дорожно-строительная компания расплатилась с обманутыми наёмными рабочими дорогостоящим полуприцепом.

 

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