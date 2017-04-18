Газеты и интернет
Радио
2°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Кузбасс сохраняет лидерство в Сибири по международной торговле

Опубликовано , 25 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © greekserbian.com

Шестой год подряд Кемеровская область занимает первое место по внешнеторговой деятельности среди регионов Сибирского округа.

А среди регионов России, по данным Сибирского таможенного управления, Кузбасс поднялся за год на две позиции и занял седьмое место, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Количество внешнеторговых партнёров Кемеровской области в 2016 году увеличилось до 107 против 101 в 2015 году», — отметили в ведомстве.

Основными торговыми партнёрами Кузбасса являются Республика Корея, Тайвань, Япония, суммарный товарооборот с которыми увеличился за год на 10%.

Физический объём экспорта угля вырос на 11,8%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали — на 8,6%, ферросплавов — на 4,8%, минеральных и химических удобрений — в 1,6 раза.

Основную долю в структуре импорта занимали машины и оборудование — 65,2%, но по сравнению с 2015 годом их ввоз сократился на 5,4%. Импорт продукции химической промышленности уменьшился в 2,6 раза, металлов и изделий из них — на 7,1%.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/89312.html

https://www.greekserbian.com/wp-content/uploads/2017/04/1687247.jpg

Шестой год подряд Кемеровская область занимает первое место по внешнеторговой деятельности среди регионов Сибирского округа.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Кузбассовец забрался в дом к бывшей жене и, не дождавшись ее, уснул

VSЁ42
VSЁ42

Юный детдомовец за рулем «копейки» устроил опасный вояж по Кемерову

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе все реки вскрылись ото льда

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове оштрафовали водителя, заблокировавшего проезд скорой помощи

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Знаменитому горняку вручили орден Почёта Кузбасса

kuzbassmayak.ru
kuzbassmayak.ru

Кузбасские врачи проверяют здоровье у ветеранов Великой Отечественной

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить