Кузбасс сохраняет лидерство в Сибири по международной торговле

Шестой год подряд Кемеровская область занимает первое место по внешнеторговой деятельности среди регионов Сибирского округа.

А среди регионов России, по данным Сибирского таможенного управления, Кузбасс поднялся за год на две позиции и занял седьмое место, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Количество внешнеторговых партнёров Кемеровской области в 2016 году увеличилось до 107 против 101 в 2015 году», — отметили в ведомстве.

Основными торговыми партнёрами Кузбасса являются Республика Корея, Тайвань, Япония, суммарный товарооборот с которыми увеличился за год на 10%.

Физический объём экспорта угля вырос на 11,8%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали — на 8,6%, ферросплавов — на 4,8%, минеральных и химических удобрений — в 1,6 раза.

Основную долю в структуре импорта занимали машины и оборудование — 65,2%, но по сравнению с 2015 годом их ввоз сократился на 5,4%. Импорт продукции химической промышленности уменьшился в 2,6 раза, металлов и изделий из них — на 7,1%.