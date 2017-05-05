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Рыбные ярмарки впервые прошли в Кемерове и Новокузнецке

Опубликовано , 142 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

По инициативе губернатора Амана Тулеева ярмарки для ценителей вкуса и полезных свойств рыбы в первый раз состоялись в Кузбассе.

На прилавках можно было увидеть большой спектр рыбной продукции от кузбасских производителей и гостей из Республики Бурятия.

Мороженая морская рыба – минтай, терпуг, камбала, горбуша. Живая рыба — форель, крап, сом, толстолобик, осетр от Беловского рыбного хозяйства и фермерского хозяйства Василия Клецова. Копченые деликатесы из кеты, семги, муксуна, байкальского омуля, соленая рыба, пресервы в ассортименте. Здесь же можно было приобрести готовые рыбные блюда: пирожки, кулебяки, расстегаи.

Кемеровчане на рыбной ярмарке отведали тысячу порций ухи из сома, приготовленной в полевой кухне по традиционному рецепту с добавлением крупы.

«К ухе подавали и чай на травах. На этом угощения не окончились – для любителей гречневой каши с мясом в полевой кухне приготовили тысячу порций, которые пришлись по вкусу посетителям ярмарки», — отметили в обладминистрации.

Рядом работали шеф-повара кемеровских ресторанов. Поочередно они готовили три блюда: форель на гриле, котлеты из щуки, стэйки из сома. Все это можно было тут же продегустировать. Для гурманов организовали торговлю шашлыком из сома, семги и осетра.

Праздничное настроение гостям ярмарки создавали творческие фольклорные коллективы «Сибирская частушка», «Россиянка», «Играй, гармонь», «Бабье лето».

Бесплатный горячий чай, гречневая каша, свежая выпечка добавляли бодрости гостям второй ярмарки, где было организовано 200 торговых мест, из них — 25 предприятий торговали рыбной продукцией.

В Новокузнецке можно было продегустировать байкальского копченого омуля и скумбрию.

Кроме рыбного ассортимента, в Кемерове и Новокузнецке можно было приобрести мясо (говядина, свинина, баранина), птицу (куры, индейка), хлеб и хлебобулочные изделия, колбасные изделия, яйцо, мед, молочную и овощную продукцию.

«Кузбассовцам был представлен широкий выбор рассады овощей, цветов, саженцев яблони, смородины и других плодовых культур, семян и садового инвентаря, предложенные фермерами, опытными хозяйствами и садоводами», — добавили в пресс-службе.

Нуждающимся в помощи пожилым гражданам, инвалидам, волонтеры доставляли продукты на дом или помогали донести продукты до остановок общественного транспорта, а также предлагалось бесплатно воспользоваться услугами социального такси.

На ярмарках работали передвижные офисы «Мобильная социальная помощь» (МСП) и мобильные офисы МФЦ «Мои документы». Автомобили соцзащиты были оснащены аншлагами о проведении консультаций, пунктах взаимопомощи по приему и выдаче вещей. Гражданам раздавались буклеты о социальном обслуживании пожилых людей и инвалидов, памятки о мерах соцподдержки.

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По инициативе губернатора Амана Тулеева ярмарки для ценителей вкуса и полезных свойств рыбы в первый раз состоялись в Кузбассе.

 

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