Торговые марки «СДС» вновь оказались в числе лучших брендов Кузбасса

В Музыкальном театре Кузбасса состоялась церемония награждения победителей и лауреатов регионального конкурса «Бренд Кузбасса-2016».

В этом году было подано 84 заявки на участие в конкурсе.

В числе лучших отмечены бренды Холдинговой компании «СДС»: «Спорт-йогурт» (ООО «Натуральное молоко»), «Райские каникулы» (ООО Телеканал «Мой город»), проект «Премия РБК#42» (ООО «Кузбасская медиагруппа»), водка «На пантах марала» (ООО «Сибирская Водочная Компания»), ООО СК «Сибирский Дом Страхования», АО «СДС Азот», ООО ХК «СДС-Энерго», сообщает пресс-служба холдинга.

Многие компании не первый год принимают участие в данном конкурсе и имеют в своём активе областные награды.

Проект «Премия РБК#42» стал победителем в номинации «Лучший бренд Кузбасса-2016» в группе «Медиапроекты», лауреатом конкурса в этой же номинации стал проект «Райские каникулы».

«Сибирская Водочная Компания» представила водку «На пантах марала» и стала лауреатом в группе «Производство продовольственных товаров народного потребления».

ХК «Страховая компания «Сибирский дом страхования»» уверенно занимает лидирующее положение на страховом рынке Кузбасса и в очередной раз стала победителем «Бренда Кузбасса» в группе «Страхование».

КАО «Азот» — динамично развивающееся предприятие, достойно представляет себя на конкурентном рынке. В этом году стал обладателем звания «Лучший бренд Кузбасса-2016» в группе «Химическое производство».

«Бренд Кузбасса» проводится Кузбасской торгово-промышленной палатой и администрацией Кемеровской области с 2000 года.

Ежегодно компетентное жюри определяет в четырёх номинациях лучшие кузбасские торговые марки в сфере производства товаров и услуг. При этом особое внимание уделяется качеству представляемой продукции и интересу к ней со стороны потребителей.

Наряду с дипломами победители конкурса получили право маркировать свою продукцию знаками «Лучший бренд Кузбасса-2016».