Почти 500 новых малых предприятий открылись в Кемерове за полгода

В первом полугодии 2017 года при содействии Центра поддержки предпринимательства в Кемерове открыто 476 малых предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Более половины вновь зарегистрированных бизнесменов выбрали торговлю, бытовое обслуживание населения и общепит – 264 предприятия.

Также в качестве сферы деятельности популярны транспорт и связь – 56, строительство – 42, производство – 28, операции с недвижимым имуществом – 14, образование – девять, здравоохранение и сельское хозяйство – по пять, туризм – одно, прочее – 52.

С начала года специалисты «Центра поддержки предпринимательства» оказали более 9,1 тыс. консультаций начинающим предпринимателям.

«Кроме того, за шесть месяцев текущего года оформлено 2 251 деклараций и отчётных документов – сотрудники ЦПП бесплатно помогли бизнесменам в составлении отчётности в Пенсионный фонд, инспекцию федеральной налоговой службы, Фонд социального страхования», — добавили в мэрии.