Почти 500 новых малых предприятий открылись в Кемерове за полгода

Последние новости:
Новокузнечанин под видом покупателя угнал иномарку во время сделки
Любовь к старинному оружию привела березовчанина на скамью подсудимых
В реки Кузбасса выпустили 200 тысяч мальков хариуса и тайменя
Пожарные спасли 11 жителей многоквартирного дома в центре Кемерова
Месячник безопасности на пассажирском транспорте стартовал в Кузбассе
В первом полугодии 2017 года при содействии Центра поддержки предпринимательства в Кемерове открыто 476 малых предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.
Более половины вновь зарегистрированных бизнесменов выбрали торговлю, бытовое обслуживание населения и общепит – 264 предприятия.
Также в качестве сферы деятельности популярны транспорт и связь – 56, строительство – 42, производство – 28, операции с недвижимым имуществом – 14, образование – девять, здравоохранение и сельское хозяйство – по пять, туризм – одно, прочее – 52.
С начала года специалисты «Центра поддержки предпринимательства» оказали более 9,1 тыс. консультаций начинающим предпринимателям.
«Кроме того, за шесть месяцев текущего года оформлено 2 251 деклараций и отчётных документов – сотрудники ЦПП бесплатно помогли бизнесменам в составлении отчётности в Пенсионный фонд, инспекцию федеральной налоговой службы, Фонд социального страхования», — добавили в мэрии.
В первом полугодии 2017 года при содействии Центра поддержки предпринимательства в Кемерове открыто 476 малых предприятий.