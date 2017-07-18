Кузбасские шахтёры за полгода добыли более 118 млн тонн угля

По итогам первого полугодия горняки Кузбасса добыли 118,3 млн тонн угля — на 10% больше, чем за шесть месяцев 2016 года.

Открытым способом в январе-июне добыто 75,2 млн тонн угля (прирост на 8%), подземным — 43,1 млн тонн (плюс 12%).

Как сообщает областной департамент угольной промышленности, доля добычи коксующихся марок составила 30,8 млн (на уровне прошлого года), остальные 87,5 млн тонн в общем объёме занимают энергетические марки (прирост на 13%).

За июнь объём угледобычи равен 20,4 млн тонн (прирост к июню 2016 года на 13%), из них 13,1 млн тонн — на счету разрезов (плюс 9%).

С начала года обогатительные фабрики и дробильно-сортировочные установки переработали 81 млн тонн угля — на 4% больше, чем в 2016 году. Доля перерабатываемого угля от добычи превысила 69%

«Летом объём переработки традиционно снижается из-за плановых ремонтов на обогатительных фабриках», — уточнили в департаменте.

С начала года потребителям отгрузили 112,3 млн тонн (прирост на 9%), в том числе 69 млн тонн кузбасского угля ушло на экспорт (плюс 15%).

За июнь угольщики отгрузили железнодорожным транспортом 18,5 млн тонн (плюс 9%), из них экспортировали 12 млн (прирост на 14%).

Среднесуточная отгрузка превысила 8,7 тыс. полувагонов (прирост на 8%).