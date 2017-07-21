Средняя зарплата в Кузбассе превысила 31,5 тысячи рублей

Согласно официальной информации, по итогам января-мая средняя зарплата в Кемеровской области составила 31 540 рублей.

Как сообщает департамент экономического развития обладминистрации со ссылкой на Кемеровостат, это на 8% больше аналогичного периода 2016 года.

Таким образом, рост номинальной зарплаты опередил рост инфляции по региону, который равен 2,9%.

В целом за пять месяцев общая сумма всех денежных доходов населения области составила в расчёте на одного кузбассовца 20 385 рублей — это на 3,8% выше соответствующего периода 2016 года.

«Ещё одним из индикаторов улучшения благосостояния служит увеличение сумм банковских вкладов. На 1 июня на вкладах кузбассовцев в банках скопились 242,8 млрд рублей — на 7,1 % больше, чем год назад», — добавили в ведомстве.