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Кузбасские угольщики установили очередные российские рекорды

Опубликовано , 65 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Сразу три российских рекорда установили горняки Кузбасса по итогам работы в июле 2017 года, сообщает региональная администрация.

Бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени Ялевского в Прокопьевском районе улучшила собственный российский рекорд добычи, установленный в мае 2017 года.

Как пояснили в пресс-службе обладминистрации, тогда коллектив из лавы №5003 выдал на-гора более 1,4 млн тонн. В июле результат составил 1,567 млн тонн.

«В июне 2017 года бригада Евгения Косьмина также добыла миллион тонн. Всего из лавы №5003 за 3,5 месяца – с начала ввода в эксплуатацию – добыто почти 4,5 млн тыс. тонн», — отметили в ведомстве.

Ещё два месячных рекорда российского уровня установили на разрезе «Камышанский» в Прокопьевском районе.

«Бригада Андрея Гаджиева буровой установкой DML-1200 №97-24 за один месяц пробурила 42 041 погонный метр. А бригада Виталия Арестова экскаватором KOMATSU PC-1250 №5 за один месяц добыла 451,7 тыс. тонн кубометров горной массы», — уточнили власти.

Предприятия-рекордсмены входят в состав АО «СУЭК-Кузбасс».

«Эти достижения поднимают отрасль на качественно новый уровень, подтверждая успешное развитие угольной промышленности Кузбасса и России», — отметил замгубернатора Евгений Хлебунов.

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Сразу три российских рекорда установили горняки Кузбасса по итогам работы в июле 2017 года, сообщает региональная администрация.

 

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