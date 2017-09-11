Кузбасские работодатели стали реже брать на работу молодых специалистов

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter узнал у кузбасских предпринимателей с чем связано снижение интереса к найму молодого персонала.

Сотрудники двух порталов по поиску работы HeadHunter и Career.ru опросили кузбасских работодателей и узнали, почему они стали реже брать на работу молодых специалистов.

Опрос показал, что в регионе компании принимают на работу молодёжь в 74% случаях, в то время, как два года назад этот показатель был на уровне 89%.

Предприниматели стали реже публиковать вакансии для кандидатов без опыта работы — 33% объявлений от общего количества опубликованных вакансий.

Работодатели объясняют это тем, что молодые специалисты слишком амбициозны и просят большие зарплаты при недостаточном опыте работы.

Этот пункт отметили 36% респондентов.

27% опрошенных считают, что молодых специалистов нужно дополнительно обучать мастерству, а у компаний нет на это времени.

Каждая четвёртая компания предпочла в этом году вообще не брать на работу молодых специалистов, а каждая десятая боится, что неопытные сотрудники совершат ошибки, которые повлекут за собой серьёзные последствия.