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Кузбасские работодатели стали реже брать на работу молодых специалистов

Опубликовано , 94 просмотра
Автор текста Елена Семёнова, Сибдепо

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Фото © iq.hse.ru

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter узнал у кузбасских предпринимателей с чем связано снижение интереса к найму молодого персонала.

Сотрудники двух порталов по поиску работы HeadHunter и Career.ru опросили кузбасских работодателей и узнали, почему они стали реже брать на работу молодых специалистов.

Опрос показал, что в регионе компании принимают на работу молодёжь в 74% случаях, в то время, как два года назад этот показатель был на уровне 89%.

Предприниматели стали реже публиковать вакансии для кандидатов без опыта работы — 33% объявлений от общего количества опубликованных вакансий.

Работодатели объясняют это тем, что молодые специалисты слишком амбициозны и просят большие зарплаты при недостаточном опыте работы.

Этот пункт отметили 36% респондентов.

27% опрошенных считают, что молодых специалистов нужно дополнительно обучать мастерству, а у компаний нет на это времени.

Каждая четвёртая компания предпочла в этом году вообще не брать на работу молодых специалистов, а каждая десятая боится, что неопытные сотрудники совершат ошибки, которые повлекут за собой серьёзные последствия.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/91850.html

https://iq.hse.ru/data/2017/05/22/1172227528/32959520045_f271676a7d_b%20(1)-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%D1%81-2.jpg

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter узнал у кузбасских предпринимателей с чем связано снижение интереса к найму молодого персонала.

 

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