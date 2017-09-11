Руководство фирмы в Кузбассе заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой фирмы от уплаты налогов и сборов.

По версии следствия, с января 2013-го по декабрь 2015 года руководство компании, занимающейся поставками горноспасательного оборудования, уклонилось от уплаты налога на прибыль организации.

«Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения о понесённых расходах путём создания фиктивного документооборота с предприятием, которое фактически товарно-материальные ценности для компании не поставляло. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 8,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба областного следственного управления.

Нарушения выявили сотрудники налоговой инспекции и УЭБ и ПК ГУ МВД по Кемеровской области. В рамках расследования будет изъята и изучена финансовая документация предприятия. Экономическая экспертиза определит точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

«В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причинённого бюджету», — отмечает следствие.

В настоящее время, по данным ведомства, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершённого преступления.