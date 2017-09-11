Руководство фирмы в Кузбассе заподозрили в уклонении от уплаты налогов

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Органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой фирмы от уплаты налогов и сборов.
По версии следствия, с января 2013-го по декабрь 2015 года руководство компании, занимающейся поставками горноспасательного оборудования, уклонилось от уплаты налога на прибыль организации.
«Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения о понесённых расходах путём создания фиктивного документооборота с предприятием, которое фактически товарно-материальные ценности для компании не поставляло. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 8,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба областного следственного управления.
Нарушения выявили сотрудники налоговой инспекции и УЭБ и ПК ГУ МВД по Кемеровской области. В рамках расследования будет изъята и изучена финансовая документация предприятия. Экономическая экспертиза определит точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.
«В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причинённого бюджету», — отмечает следствие.
В настоящее время, по данным ведомства, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершённого преступления.
Органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой фирмы от уплаты налогов и сборов.