Газеты и интернет
Радио
13°C, облачно
Войти на сайт

Руководство фирмы в Кузбассе заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Опубликовано , 83 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © privet-rostov.ru

Органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой фирмы от уплаты налогов и сборов.

По версии следствия, с января 2013-го по декабрь 2015 года руководство компании, занимающейся поставками горноспасательного оборудования, уклонилось от уплаты налога на прибыль организации.

«Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения о понесённых расходах путём создания фиктивного документооборота с предприятием, которое фактически товарно-материальные ценности для компании не поставляло. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 8,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба областного следственного управления.

Нарушения выявили сотрудники налоговой инспекции и УЭБ и ПК ГУ МВД по Кемеровской области. В рамках расследования будет изъята и изучена финансовая документация предприятия. Экономическая экспертиза определит точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

«В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причинённого бюджету», — отмечает следствие.

В настоящее время, по данным ведомства, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершённого преступления.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/91867.html

http://privet-rostov.ru/uploads/posts/2016-02/1456778957_n-11.jpg

Органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой фирмы от уплаты налогов и сборов.

 

Яндекс.Новости

evo-rus.com
evo-rus.com

Кемерово: из окна третьего этажа выпал 30-летний мужчина

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе бездомный украл лоток с серебром из церковной лавки

kuzbass-today.ru
kuzbass-today.ru

Синоптики: на неделе в Кузбассе ожидаются дожди и мокрый снег

kuzbassmayak.ru
kuzbassmayak.ru

Житель Белова нашёл в реке гранату времен Первой мировой войны

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Отопительный сезон первым в Кузбассе стартовал в Прокопьевском районе

VSЁ42
VSЁ42

Кузбасские студенты получили компенсацию оплаты квартир

Экономика

Сентябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11
121314151617
18192021222324
252627282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить