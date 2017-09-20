Дефицитные марки угля начали добывать на шахте «Распадская-Коксовая»

Участок открытых горных работ запущен в работу для добычи угля марок ОС, К, КО, которые считаются дефицитными и востребованы металлургами.

Параллельно с добычей угля под землёй ведутся горные работы на поверхности. Первый уголь открытым способом горняки добыли в апреле 2017 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«На сегодняшний день на этом участке добыто 234 тыс. тонн угля, в том числе 120 тыс. тонн марки ОС (коксующийся уголь), 18 тыс. тонн марки КС (коксовый слабоспекающийся), 96 тыс. тонн – марки КО (окисленный). По итогам 2017 года планируется добыть более 650 тыс. тонн. Объём вскрышных работ составил 2,8 млн кубометров», — уточнили в ведомстве.

Горные работы ведутся силами разреза «Распадский». При проведении открытых горных работ используются десять высокопроизводительных экскаваторов с ёмкостью ковшей от 3 до 15 «кубов». Также работают 30 карьерных автосамосвалов грузоподъёмностью от 40 до 140 тонн.

Открытая добыча марочного угля позволит шахте увеличить производственные показатели: в течение ближайших двух-трёх лет объём угля, добытого на поверхности, достигнет 1 млн тонн.

По уточненным данным, за январь—август 2017-го угольщики Кузбасса добыли 159,5 млн тонн угля. По данным областного департамента угольной промышленности, это на 11,3 млн тонн или на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (148,2 млн тонн). Открытым способом добыто 101,7 млн тонн угля, подземным — 57,8 млн тонн угля.

Потребителям за восемь месяцев поставлено 136,5 млн тонн кузбасского угля, в том числе на экспорт ушло 92,9 млн тонн.