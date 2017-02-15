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Кузбасские приставы арестовали за долги водяную скважину

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © lnkcom.ru

В Юрге судебные приставы арестовали у автотранспортной организации за долги скважину водоснабжения стоимостью 6 миллионов.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, автотранспортное предприятие из Юрги задолжало другому АТП из Киселевска почти 4,7 млн рублей.

«Предприятия заключили договор по междугородней перевозке пассажиров, но заказчик услуги перевозчика оплачивать не стал. Пострадавшая сторона обратилась в Арбитражный суд. иск был удовлетворен», — пояснили в ведомстве.

Судебный пристав-исполнитель, отправив запросы в учетно-регистрирующие органы о собственности должника, и установил, что на балансе организации есть скважина с водой.

Сотрудники УФССП выехали по месту нахождения скважины для совершения исполнительных действий: имущество арестовали и оставили на ответственное хранение руководителю организации.

Приставы предупредили директора автотранспортного предприятия об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ за возможные незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту.

«Теперь у должника есть десять дней, чтобы оплатить всю сумму долга, иначе объект водоснабжения будет передан торгующей компании для дальнейшей реализации и перейдет в хозяйственное ведение уже кому-то другому», — добавили в ведомстве.

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В Юрге судебные приставы арестовали у автотранспортной организации за долги скважину водоснабжения стоимостью 6 миллионов.

 

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