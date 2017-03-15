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Производитель горно-шахтного оборудования скрыл более 15,8 млн налогов

Опубликовано , 161 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © riakursk.ru

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой организации от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.

Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

«С апреля 2013-го по сентябрь 2014 года коммерческая организация, занимающаяся производством горно-шахтного оборудования и последующим его обслуживанием, уклонилась от уплаты налогов на сумму более 15,8 млн рублей. Руководство вносило в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость», — говорится в сообщении.

По данным следствия, компания создавала фиктивный документооборот с организациями, которые якобы поставляли им товарно-материальные ценности.

Данные нарушения выявили сотрудники налоговой инспекции и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кемеровской области.

Как пояснили в СУСК, в рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия. Экономическая экспертиза определит точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

«В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба», — добавили в ведомстве.

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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой организации от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.

 

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