Приставы арестовали у фирмы Range Rover за долги в 30 миллионов

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Судебные приставы отдела по Осинникам и Калтану прервали схему, по которой должник пытался получить транспортное средство и распоряжаться им какое-то время, а долг не возвращать.
Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, ООО «К» задолжало нескольким юрлицам, Федеральной налоговой службе и Фонду социального страхования более 30 млн рублей.
Пристав узнал от одного из взыскателей по сводному исполнительному производству, что у должника находится в пользовании согласно договору лизинга внедорожник Range Rover. Причём передал его по договору лизинга сам взыскатель.
Также стало известно, что авто иностранного производства вскоре будет передано в собственность должника по решению суда, согласно которому взыскатель должен его передать указанному выше ООО.
«В связи с этим судебным приставам взыскатель предложил произвести арест внедорожника для последующей реализации с целью погашения задолженности», — пояснили в ведомстве.
Сотрудники УФССП в первую очередь наложили ограничение на производство регистрационных действий, а далее и вовсе произвели арест автомобиля и передали его под ответственное хранение.
По предварительной оценке стоимость автомобиля составляет 800 тыс. рублей.
Теперь автотранспортное средство будет передано торгующей организации для реализации в установленном порядке.
Судебные приставы отдела по Осинникам и Калтану прервали схему, по которой должник пытался получить транспортное средство и распоряжаться им какое-то время, а долг не возвращать.