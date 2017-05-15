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Очередной павильон с шаурмой закрыли в Кемерове за антисанитарию

Опубликовано , 119 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © tampabay.com

Судебные приставы приостановили деятельность павильона «Шаурма» на 70 суток из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку организации общественного питания в павильоне, где предприниматели торговали шаурмой. В результате обнаружили много нарушений, например: отсутствие цехового деления, водопровода и канализации, привозная вода для производственных нужд неизвестного происхождения, в холодильнике нет термометра и другие.

«В общем, руководителями павильона грубо нарушались санитарно-эпидемиологические правила при организации общественного питания, приготовления пищи и хранения продуктов», — отметили в ведомстве.

Дело об административном правонарушении было передано для рассмотрения в Центральный районный суд Кемерова, который признал хозяина торговой точки виновным в административном правонарушении и постановил приостановить деятельность павильона на 70 суток, признав, что прежняя деятельность создала реальную угрозу здоровью и жизни людей.

В день поступления исполнительного листа приставы выехали на место.

«Помещение пункта общественного питания было опечатано, присутствовавший владелец павильона не препятствовал действиям судебных приставов», — добавили в управлении.

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Судебные приставы приостановили деятельность павильона «Шаурма» на 70 суток из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

 

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