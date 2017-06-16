Кемеровчане пожаловались на опасное соседство с шумной пиццерией

Жители дома 66Б по проспекту Ленина обратились к журналистам с коллективной жалобой на соседство пиццерии «Сильвер Фуд», где, по их словам, шум не прекращается даже по ночам.

Одна из инициативных жительниц этого дома пыталась разобраться в ситуации вместе с корреспондентом телеканала «Мой город» Дарьей Сухачёвой. Сюжет об этом вышел в рубрике «Дежурный по моему городу».

По словам жильцов, одна из главных проблем — ночная работа заведения. Владелец пиццерии — сеть «ResStar» — заманивает посетителей скидками после полуночи, однако от этого страдают жители всего дома.

«Это не крики, это визги, нецензурная брань, человек пять-шесть собираются, громко смеются, высказывают все свои эмоции. Подъезжают машины, открываются двери машин, и музыка на полной громкости гремит на весь этот двор. Тем более там пиво льётся рекой круглосуточно», — жалуются жильцы.

Люди обратились за помощью в редакцию телеканала, подробно описав свой «круглосуточный кошмар». Коллективное письмо подписали почти 80 человек.

По их словам, пиццерия регулярно разгружает продукты во дворе, мешая личным автомобилям и машинам спецслужб, в частности «скорой» и спасателям, оставляет пакеты с мусором около жилого дома и детской площадки, который год не снижает производственный шум.

Съёмочной группе не с первого раза, но всё-таки удалось пообщаться с управляющей, которая долго отказывалась от комментариев и упорно не хотела попадать в объектив телекамеры. В итоге она наедине поговорила с жительницей и заявила, что территория перед заведением находится в ведении города, и пиццерия ничего делать не может.

Комментируя претензии по шуму, представитель общепита сказала, что музыку делают тише, когда им звонит жительница квартиры, расположенной прямо над пиццерией.

Как отмечает тележурналист, согласно законодательству, жильцы имеют полное право написать коллективную жалобу в Роспотребнадзор, прокуратуру или полицию.

Телеканал обещает следить за развитием ситуации.