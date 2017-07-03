Руководство фирмы заподозрили в уклонении от уплаты 13,5 млн налогов

Областные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в отношении руководства компании, занимающейся продажей оборудования общепромышленного назначения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идёт о статье «уклонение от уплаты налогов и сборов».

По версии следствия, с апреля по сентябрь 2016 года руководство компании уклонилось от уплаты налогов и сборов на сумму более 13,5 млн рублей.

«Руководство включало в налоговые декларации ложные сведения о произведённых вычетах по налогу на добавленную стоимость и ложные сведения о понесённых расходах по налогу на прибыль организации», — уточняет следствие.

Компания создавала фиктивный документооборот с организациями, которые якобы поставляли товар.

Нарушения выявили сотрудники налоговой инспекции и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кемеровской области.

В рамках расследования будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных в бюджет государства.

«В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причинённого бюджету», — отметили в СУСК.

Расследование уголовного дела продолжается.