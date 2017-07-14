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Главу фирмы наказали за использование печати с гербом России

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Автор текста Сергей Ершов

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Фото © obrazz.ru

По постановлению прокурора Тяжинского района директор коммерческой организации привлечён к административной ответственности за незаконное использование печати с изображением государственной символики.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, правоохранители узнали об инциденте от местной жительницы, по словам которой, директор организации заверил копию договора печатью с изображением герба страны.

Прокурорская проверка установила, что 35-летний руководитель коммерческой организации, не являясь представителем органов госвласти, использовал печать с государственным символом страны.

«Государственный герб является официальным государственным символом Российской Федерации, воспроизведение которого предусмотрено лишь на бланках и печатях, указанных в соответствующем законе. Размещение герба на документах, не указанных в законе, не допускается», — пояснили в надзорном ведомстве.

Как пояснили в прокуратуре, государство — единственный полноправный пользователь государственной символики и носитель авторитета, неправомерное размещение герба в официальной переписке физического лица является нарушением порядка использования государственных символов РФ.

Прокурор района возбудил административное дело и направил материалы для рассмотрения в суд.

Мировой судья признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 17.10 КоАП, и назначил штраф в пять тысяч рублей.

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По постановлению прокурора Тяжинского района директор коммерческой организации привлечён к административной ответственности за незаконное использование печати с изображением государственной символики.

 

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