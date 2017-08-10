Новокузнецкий суд закрыл сауну при гостинице в жилом доме

Кузнецкий районный суд Новокузнецка закрыл незаконную сауну в гостинице, которой там вообще не должно было быть.

Сотрудники Роспотребнадзора по заявлению управляющей компании провели проверку в гостинице «Золотое крыло», расположенной в жилом трёхэтажном многоквартирном доме. Визит ревизоров завершился составлением административного протокола.

На первом этаже гостиницы обнаружили сауну из алтайского кедра.

Согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, бани и сауны должны размещаться только в отдельно стоящих зданиях, их оборудование в многоквартирных жилых домах не допускается.

В суде представитель гостиницы отрицал факт нарушения и утверждал, что речь идёт не о сауне, а о помещении, в котором находится инфракрасный обогреватель. В то же время при проверке документов в сертификате соответствия данное помещение значится, как инфракрасная сауна.

Суд счёл вину владельца гостиницы в совершении административного нарушения доказанной и назначил в качестве наказания приостановление эксплуатации сауны в гостинице «Золотое крыло» сроком на 30 суток, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на материалы райсуда.