Юргинцы заставляли девочек заниматься проституцией

В Юрге осудили трёх жителей Юрги за организацию занятием проституцией. В это незаконное дело они вовлекли не меньше десяти женщин и несовершеннолетних девочек.

Было установлено, что незаконной деятельностью мужчины занимались с марта 2012 по январь 2016 года. 27-летняя женщина со знакомым придумали схему и организовали бизнес по оказанию сексуальных услуг. Они обещали хороший достаток, а также угрожали женщинам и девочкам, если те отказывались. В дальнейшем преступная группа выросла до пяти человек, каждый из которых выполнял свою роль.

«Практически все было отрегулировано: арендованы квартиры, разработаны визитные карточки с рекламой об оказании платных сексуальных услуг, организовано обеспечение средствами контрацепции лиц, оказывающих платные сексуальные услуги. Водителей подбирали из числа таксистов, они доставляли девушек к месту нахождения клиента и увозили обратно. Так называемые доверенные лица были среди администраторов бань и саун», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

У проституток был график работы, штрафы за нарушения, регламент внешнего вида и поведения. За употребление спиртного или передачу клиентам личных номеров телефона предусматривались денежные штрафы в размере от 500 до 5 000 рублей. В основном в бизнес попадали девушки из неблагополучных семей, детдомов и интернатов. В арендуемых квартирах девушки отдыхали. За час работы они получали 2000—2500 рублей, только треть оставляли себе. У преступной группы была своя бухгалтерия: в специальную тетрадь записывали полученные суммы.

Только в феврале 2016 года сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области пресекли незаконную деятельность. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего», «Организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних», «Торговля людьми», «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и «Незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой лиц». Дела в отношении организатора и одного из фигурантов выделили в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. Остальным вынесли обвинительный приговор. 32-летнему подсудимому назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 38-летний фигурант отправится на такой же срок в колонию общего режима. А 25-летнего мужчину приговорили к пяти годам в колонии общего режима.