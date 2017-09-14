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В Новокузнецке сносят самовольно построенный рынок площадью 200 «квадратов»

Опубликовано , 41 просмотр
Автор текста Денис Васильев

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Фото © r42.fssprus.ru

Более пяти лет с предпринимателями не могли договориться мирным способом, в итоге незаконно построенный рынок сносят.

Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Кемеровской области.

«В отдел по Куйбышевскому району поступил исполнительный документ об освобождении земельного участка площадью более 200 кв. метров. Это самовольно возведённый местный рынок, на котором уже более пяти лет торгуют одеждой, продуктами и бытовой химией», — уточнили в управлении.

О том, что незаконную постройку нужно убрать, приставы оповещали предпринимателей неоднократно, но те проигнорировали срок добровольного решения суда, поэтому пришлось прибегнуть к принудительным мерам.

В отношении нарушителей составили административный протокол за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.

После этого сотрудники УФССП России по Кемеровской области с представителями комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации Новокузнецка приехали на место торговли и предупредили о том, что в ближайшее время начнётся демонтаж построек.

«Сейчас предприниматели вывозят свой товар из незаконно построенных ларьков, снос самовольно возведённого рынка завершится 15 сентября», — уточнили в УФССП.

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Более пяти лет с предпринимателями не могли договориться мирным способом, в итоге незаконно построенный рынок сносят.

 

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