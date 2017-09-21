В Таштаголе запретили работу трёх слишком громких автобусов

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Из-за громких звуков в городе приостановили деятельность трёх автобусов: сотрудники Роспотребнадзора выявили превышение допустимого уровня шума в два раза.
Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Кемеровской области, территориальный отдел Роспотребнадзора при проведении плановых надзорных мероприятий выявили нарушения на территории местного пассажирского автотранспортного предприятия.
«При проведении лабораторно-инструментальных исследований стало известно, что на рабочем месте водителей превышен ПДУ шума в два раза. Вместо допустимых 60 дБА обнаружено 120 дБА», — уточнили в ведомстве.
Сотрудники Роспотребнадзора направили материалы исследования в суд, где ПАТП признали виновным в совершении административного правонарушения.
На днях таштагольские судебные приставы согласно решению суда возбудили три исполнительных производства в отношении руководства организации, выехали на территорию пассажирского автотранспортного предприятия и приостановили деятельность трёх автобусов на 30 суток.
Из-за громких звуков в городе приостановили деятельность трёх автобусов: сотрудники Роспотребнадзора выявили превышение допустимого уровня шума в два раза.