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В Таштаголе запретили работу трёх слишком громких автобусов

Опубликовано , 47 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © bryansktoday.ru

Из-за громких звуков в городе приостановили деятельность трёх автобусов: сотрудники Роспотребнадзора выявили превышение допустимого уровня шума в два раза.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Кемеровской области, территориальный отдел Роспотребнадзора при проведении плановых надзорных мероприятий выявили нарушения на территории местного пассажирского автотранспортного предприятия.

«При проведении лабораторно-инструментальных исследований стало известно, что на рабочем месте водителей превышен ПДУ шума в два раза. Вместо допустимых 60 дБА обнаружено 120 дБА», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники Роспотребнадзора направили материалы исследования в суд, где ПАТП признали виновным в совершении административного правонарушения.

На днях таштагольские судебные приставы согласно решению суда возбудили три исполнительных производства в отношении руководства организации, выехали на территорию пассажирского автотранспортного предприятия и приостановили деятельность трёх автобусов на 30 суток.

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Из-за громких звуков в городе приостановили деятельность трёх автобусов: сотрудники Роспотребнадзора выявили превышение допустимого уровня шума в два раза.

 

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