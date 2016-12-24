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В Кузбассе заработал уникальный генератор новогодних открыток

Опубликовано , 49 просмотров
Автор текста Илона Троицкая

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Фото © 2017.atwinta.ru

Известное кемеровское digital-агентство запустило проект «Открытка из Кузбасса», которое позволяет бесплатно создать поздравление с сибирским характером.

«Через неделю наступает 2017 год, и мы решили, что поздравить любимых и близких людей с этим праздником надо как-то особенно. А ещё более особенно хочется сделать это для тех, кто когда-то жил в Кузбассе, но покинул этот замечательный регион. Поэтому мы придумали генератор открыток, в котором можно создать поздравление с морозным кузбасским характером, крепким привкусом кедровой настойки и лёгким налётом угольной пыли», – пишут разработчики на сайте проекта.

Чтобы сделать открытку, нужно выбрать пол отправителя, вписать его имя и сгенерировать текст поздравления – забавный или возвышенный. В качестве фонов для открыток используются исключительно кузбасские пейзажи. Можно выбрать тот, который придётся по душе.

С помощью уникального сервиса можно поздравить с Новым годом известных людей Кузбасса. Например, выбрать из предложенного списка губернатора Амана Тулеева, мэра Илью Середюка или даже президента России. Также генератор предлагает поздравления для известных женщин – спортсменок, телеведущих, политиков.

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Известное кемеровское digital-агентство запустило проект «Открытка из Кузбасса», которое позволяет бесплатно создать поздравление с сибирским характером.

 

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